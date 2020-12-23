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Yaşam

Antalya'da 15,5 ton sahte alkol ele geçirildi

23 Aralık 2020 22:17

Antalya'da polis ekiplerince yılbaşı öncesinde düzenlenen operasyonda yaklaşık 15,5 ton sahte alkol ve 2 bin 73 şişe sahte içki ele geçirildi, 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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