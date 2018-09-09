Antalya Belediye Başkanı: Bazı sinema kuruluşları, konuklara 'Türkiye'ye gelmeyin' diye baskı yapıyor

Antalya Film Festivali 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel bazı sinema kuruluşlarının yabancı konuklara “Türkiye’ye gelmeyin” diye baskı yaptığını öne sürdü.

Sabah gazetesinden Funda Karayel "Sinemamızın geleceği için köstek değil destek lazım” başlıklı yazısında Türel’in ifadelerine yer verdi. Karayel’in yazısından bir kısım şöyle:

Ülkemizin en köklü sanat festivallerinden 55'inci Uluslararası Antalya Film Festivali için geri sayım başladı. Bu yılki teması 'İnsanlık' olarak belirlenen festivalin basın toplantısında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, festivalin yeniliklerini anlattı. Türel, konuşması sırasında "Ulusal bağımızı, uluslararası alanda besleyecek bir vizyonla ilerlerken, festivale gelecek uluslararası konuklara 'Gelmeyin' mektupları gönderildiğini üzülerek öğrendik" dedi. Bazı sinema kuruluşları, yabancı konuklara 'Türkiye'ye gelmeyin' diye baskı yapıyormuş. Ben de bu kuruluşlara cevaben bir mektup yazmak istedim...

"Eleştiri şeklimiz; sahip olduğumuzu düşündüğümüz özellikler, başkalarında olmadığı için onları suçlamaktan ibarettir" demiş Fransız yazar Jules Renard... Antalya Film Festivali'nin yabancı konuklarına yapılan 'Gelmeyin' çağrısının altındaki nedeni özetleyen bir söz. Birini eleştirirken gösterdiğimiz cömertliği, takdir ederken de göstermeliyiz.

Antalya, Türkiye film endüstrisinin gelişmesi için bir şeyler yapmaya çalışırken, siz ne yapıyorsunuz? Evinizde oturup sadece eleştirerek Türk sinemasına katkı mı sağladığınızı düşünüyorsunuz? Madem desteklemiyorsunuz, köstek de olmayın kardeşim...

Türk sinemasının geleceğini düşünüyorsan, güzellikleri destekle ve insanları kendi doğrularına göre örgütleme. 'Festival vesilesiyle ülkemize yabancı bir konuk geliyorsa ne mutlu, Türk sinemasını birisi daha tanıyor' de... Olaya Türk sinemasının bütünü olarak bak; 'sen yaptın, sen çabaladın' diyemiyorsun tamam ama başarabilenlere engel olma...

Yapabiliyorsanız, buyrun siz daha iyisini yapın ama neredee... Sadece oturduğun yerden eleştir, yazık.