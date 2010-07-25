Antalya 4.1 ile sallandı

T24 - Antalya'da merkez üssü Konyaaltı ilçesindeki Çankaya Mahallesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Çevre ilçelerde de hissedilen depremde can veya mal kaybı yok.



Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 20:06'da merkez üssü Konyaaltı ilçesi Çakırlar Mahallesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Deprem, kent merkezinin yanı sıra, çevre ilçelerde de hissedildi. Alınan ilk bilgilere göre depremde can ve mal kaybı olmadı.





