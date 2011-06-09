-''ANONYMOUS'' TİB İLE KURUMLARIN SİTELERİNE SALDIRDI ANKARA (A.A) - 09.06.2011 - İnternette ''filtre'' iddiaları karşısında temel hak ve özgürlüklerin ihlal edileceğini savunarak, Türkiye'deki bazı hedeflere siber saldırı düzenleyeceğini açıklayan ''Anonymous'' (Anonim) adlı grup, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına (TİB) bağlı web sitelerini hedef aldı. Saat 18.00'de ''operationturkey'' (Türkiye Operasyonu) adıyla başlayan siber saldırıda ilk olarak, TİB'in resmi internet sitesi ''www.tib.gov.tr'' ile kurum bünyesindeki İnternet Bilgi İhbar Merkezi'nin ''www.ihbar.org.tr'', ''www.guvenliweb.org.tr'', ''www.guvenlicocuk.org.tr'' isimli web sayfalarına ''DDoS'' adı verilen saldırılar gerçekleştirildi. Söz konusu saldırı yöntemi ile TİB'in internet sayfalarını erişime engellemeye çalışan grup üyeleri, istedikleri sonuca bir türlü ulaşamadı. TİB uzmanlarının aldığı etkin siber güvenlik önlemleri sayesinde kendilerine yeni hedefler seçen Anonymous üyeleri, bu kez de bazı kamu kurumları ile siyasi partilerin web sayfalarına yöneldi. Çok sayıda siteyi hedef tahtasına oturtan Anonymous'un siber saldırısı devam ediyor.