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Dünya

Anonymous'tan İsrail'e 'elektronik soykırım' tehdidi

Hacker grubu Anonymous, İsrail'i 'elektronik soykırımla' tehdit ettiği bir video yayınladı

31 Mart 2015 18:16

Hacker grubu Anonymous, İsrail ’i tehdit ettiği bir video yayınladı. Videoda konuşan yüzü kapalı kişi, İsrail’i 7 Nisan’da yapacakları “elektronik soykırımla” (Holokost) tehdit ediyor ve “Filistin’de işlediği suçlar nedeniyle İsrail’i internetten sileceklerini” söylüyor.

Newsweek’te yer alan habere göre, Arapça altyazıyla yayınlanan videoda, Anonymous daha önceki yıllarda da 7 Nisan’da siber saldırı düzenlediğini hatırlatıyor. Videoda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kabinesi ve askeri yetkililerle toplantısından görüntülerin yanı sıra, Gazze’nin bombardıman görüntüleri de yer aldı.

 

'Sizi savunmaya devam edeceğiz'

 

Videodaki kişinin konuşmasının bir kısmı şu şekilde:

“Sizi internetten elektronik soykırımla sileceğiz. Daha önce birçok kez yaptığımız gibi, server’larınızı, hükümet ve askeri sitelerinizi çökerteceğiz. Filistin gençliğine mesajımız; Özgürlüğün, direnişin ve umudun sembolüsünüz. Asla vazgeçmeyin. Sizinleyiz ve sizi savunmaya devam edeceğiz. Aptal Binyamin Netanyahu’ya ve Siyonist kuruluşlardaki tüm liderlere mesajımız; Filistin halkı özgür olana kadar size elektronik olarak saldırmaya devam edeceğiz.”

Anonymous daha önce İsrail başbakanlık ofisi, İsrail ordusu, İsrail merkez bankası ve ABD ’nin İsrail Büyükelçiliği’ne hack saldırısı düzenlemişti.

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