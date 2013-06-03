Anonymous bu kez Gezi Parkı direnişi için hackledi

Anonymous, hükümetin sitelerine siber saldırılar düzenledi. Redhack'in de katıldığı saldırıda Cumhurbaşkanlığı, İstanbul Emniyet ve AKP'nin sitelerinin de aralarında olduğu bazı internet sayfaları çökertildi.

Bianet.org'da yayımlanan haber egöre, Anonymous mam.gov.tr, mersin.gov.tr, eshot.gov.tr, dsi.gov.tr, istanbul.gov.tr ve Türkiye’ye biber gazı tedarik eden şirketlerin sitelerine yaptığı dDos saldırısıyla erişimi engellediğini açıkladı.

Redhack ve Anonymous'un ortak müdahalesi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı'nın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ve AKP'nin web sitesine bir süre erişilemedi.