Politik amaçlı "hack" eylemi gerçekleştiren Anonymous, terör örgütü IŞİD'e savaş ilan etti. ABD başta olmak üzere birçok Batılı ülke, IŞİD'in sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarını engelleyemezken, Anonymous IŞİD'e ait 100 hesabı hack'ledi.

Suriye ve Irak'ta etkili olan terör örgütü IŞİD propagandasının önemli bir kısmını Twitter ve Facebook gibi sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla yapıyor.

IŞİD'in Twitter ve Facebook üzerindeki hesaplarına müdahale edilmemesi tepkilere neden olmuş, başta ABD olmak üzere Batılı ülkeler eleştirilmişti.

IŞİD'in şimdiye kadar engellenemeyen ve tweet'leri silinemeyen 100 hesabı, politik amaçlı "hack" eylemi gerçekleştiren Anonymous tarafından saldırıya uğradı.

IŞİD'in sosyal medyadaki hesaplarını hedef aldığını yayınladığı bir videoyla duyuran Anonymous, IŞİD'e karşı düzenlenen saldırının Müslüman, Hristiyan ve Yahudi hacker'lar tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

Anonymous'un açıklamasında şöyle denildi: "IŞİD, sizi her yerde avlayacağız, internet sitelerinizi, sosyal medya hesaplarınızı, elektronik postalarınızı yok edeceğiz. İnternet dünyasında sizin için güvenli bir alan olmayacak. Virüs gibi muamele göreceksiniz ve bunun ilacı biz olacağız."

IŞİD'in Twitter ve Facebook'ta saldırıya uğrayan hesaplarının listesi de, Anonymous tarafından yayınlandı.