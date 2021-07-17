Anonymous'tan Peker'e yanıt: 'Yürü git, faşist'

Uluslararası hacker grubu Anonymous, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'e yanıt verdi. "Sedat Peker bize hitaben laf salatası yapmış" denilen mesajda “Yürü git, faşist" ifadesi kullanıldı.

Anonymous, Sedat Peker'in bilgi sakladığını açıklamış, paylaşılan mesajda şu ifadeler kullanılmıştı:

"Sedat Peker sadece kayıp silahlardan söz ediyorken, biz diyoruz ki Erdoğan'ın eğitim kamplarında yetiştirilen özel ordusunda sözü edilen silahlardan kat kat fazlası var. Ayrıca Sedat Peker'in bazı bilgileri sakladığını ve tek tarafa saldırdığını tekrarlamak gerekir."

"Bilgi saklıyor muyum? Evet saklıyorum"

Peker de hacker grubuna cevap olarak bilgi sakladığını açıklamış, "Doğru söze bizim inancımızda 'amin' denir. Ben bunu zaten açıkça söylemiştim, yani bu bir sır değil. Bilgi saklıyor muyum? Evet saklıyorum, ancak her bilginin paylaşılacağı bir zaman elbet ki var. Kimse kusura bakmasın, ben kimsenin işine karışmam, ancak kendi işime de kimseyi karıştırtmam" demişti.

TIKLAYIN - Sedat Peker: Bilgi saklıyor muyum? Evet saklıyorum

"'Yürü git, faşist'"

Anonymous, kendilerine yanıt veren Peker'e ilişkin Twitter hesabı üzerinden şunları yazdı:

"Sedat Peker bize hitaben laf salatası yapmış. Kendisine cevabını sonra vereceğiz. Şimdilik kendisine diyebileceğimiz tek şey: 'Yürü git, faşist'"