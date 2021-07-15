Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, Anonymous hesabından kendisi ile ilgili yapılan açıklamalara yanıt verdi. Peker bilgi sakladığını, gizlemediğini söyledi.

"Anonymous isimli hacker grubu, 'Sedat Peker bazı bilgileri saklıyor' diye bir açıklama yapmış" diye yazan Peker, "Doğru söze bizim inancımızda 'amin' denir. Ben bunu zaten açıkça söylemiştim, yani bu bir sır değil. Hatta sokak jargonuyla Ben parça parça koparmayı severim demiştim" ifadelerini kullandı.

"Bu arkadaşlar lütfen yanlış anlamasınlar, ben bir resim yapacağım dedim ve her ressam kendi resmini kendi belirlediği şekilde tamamlar. Bu onun en doğal hakkıdır" diye yazan Sedat Peker, "Bilgi saklıyor muyum? Evet saklıyorum, ancak her bilginin paylaşılacağı bir zaman elbet ki var" dedi.

Bugün, akşam saatlerinde 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin düşüncelerini de paylaşacağını dile getiren Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt vereceğini de dile getirdi. Peker, "Kimse kusura bakmasın, ben kimsenin işine karışmam, ancak kendi işime de kimseyi karıştırtmam" diye yazdı.