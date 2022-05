Annie Ödülleri'ne "The Mitchells vs the Machines" damga vurdu

Uluslararası Animasyon Film Derneği tarafından yılın en iyi animasyonlarına dağıtılan Annie Ödülleri'ne Netflix yapımı animasyon "The Mitchells vs the Machines" ("Ailem Robotlara Karşı") damgasını vurdu.

Oscar'larda da En İyi Animasyon Film kategorisinde yarışan ve Disney'in "Encanto"suyla birlikte kategorinin öne çıkan adaylarından olan "The Mitchells vs the Machines", Annie ödüllerinden En İyi Film başta olmak üzere, En İyi Yönetmenlik, En İyi Senaryo, En İyi Kurgu, En İyi Animasyon Efektleri, En İyi Karakter Tasarımı, En İyi Yapım Tasarımı ödüllerini aldı. En İyi Seslendirme ödülü de filmin ana karakteri Katie Mitchell'i seslendiren Abbie Jacobson'a gitti.

Disney yapımı müzikal animasyon "Encanto" ise En İyi Storyboarding (Resimli Taslak), En İyi Karakter Animasyonu, En İyi Müzik ödüllerinin sahibi oldu.

Televizyon kategorisindeki ödüllerde "Arcane" öne çıktı. Riot Games ve Netflix ortak yapımı olan animasyon dizi, En İyi Yönetmenlik, En İyi Storyboarding, En İyi Senaryo, En İyi Seslendirme, En İyi Animasyon Efektleri, En İyi Karakter Tasarımı, En İyi Karakter Animasyonu, En İyi Yapım Tasarımı ve En İyi Genel Televizyon Animasyon Yapımı olmak üzere toplam 9 dalda ödül aldı.

Film kategorisinde 8, televizyon kategorisinde 9 ödülün sahibi olan Netflix'in büyük bir başarı ile ayrıldığı ödül töreninde ayrıca En İyi Bağımsız Animasyon Ödülü "Flee"ye, Live-Action Filmde En İyi Karakter Tasarımı Ödülü ise "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings"e verildi.