T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Annesinin katilinden hamile, devlet karnında bebeği var diye ilaç vermiyor, enfeksiyon yüzünden kolu kesilebilir!

Devlet erkek şiddeti mağduru kadının kolu pahasına doğurmasında ısrarcı!

25 Şubat 2015 12:59

Ayrılmak istediği sevgilisi tarafından annesi öldürülen, kendisi de kolundan vurulan 2 aylık hamile Ayşe Kocaoğlu, karnında bebeği olduğu için enfeksiyona karşı ilaç verilmediğinden kolunu kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı.

Ayşe Kocaoğlu isimli genç kadın Muğla Fethiye’de birlikte yaşadığı Gökhan A.’dan ayrılmak istedi. Ama Gökhan A. evlerini basıp onu da annesini de kurşun yağmuruna tuttu. Olayda annesi ölen 24 yaşındaki Ayşe Kocaoğlu kolundan yaralandı. Şimdi enfeksiyon kapmış koluyla hastanede yatıyor ve annesinin katilinden hamile olduğu için kolundan da ameliyat olamıyor. Önceki evliliğinden de iki çocuğu bulunan Ayşe, çok zor bir durumla karşı karşıya: Ya kürtaj olup bebeğini aldıracak ya da kolunu kaybedecek.

Radikal’de yer alan habere göre, 9 Şubat’ta işlediği cinayetin ardından yakalanan ve cezaevinde olan baba Gökhan A.’nın izni olmadığı için kürtaj yaptıramayan Kocaoğlu, bebeğini aldırmak ve daha iyi bir tedavi yaptırabilmek için yardım istiyor.

 

Devlet kürtaja izin vermiyor

 

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi devam eden Kocaoğlu, karnındaki bebek nedeniyle enfeksiyona karşı ilaç verilmediğini, enfeksiyona bağlı olarak da kolunun kesilme ihtimali olduğunu belirtiyor. Önceki eşinden de iki çocuğu olduğunu hatırlatan ve tek kolla üç çocuğa bakamayacağını, hastanenin de babanın izni olmadan kürtaj yapmadığını söyleyen Kocaoğlu, “Çocuğu aldırmak istiyorum. Bu çocuğu aldıramazsam benim peşimi bırakmaz. Doğurursam da tek elle bakamam. İki tane çocuğum var zaten” diyor.

 

Annesinin öldüğünü bilmiyor

 

İlk eşinden Yiğit ve Polat adlarında iki çocuğu bulunan 24 yaşındaki Ayşe Kocaoğlu, yaklaşık 5 ay önce Gökhan A. ile yaşamaya başladı. Sevgilisinin çeşitli suçlara karıştığını öğrenen Kocaoğlu, evden ayrıldı. Sevgilisinin kendisini bulmasıyla yeniden evine dönen Kocaoğlu 2 aylık hamile olduğunu öğrendikten sonra tekrar evden ayrılarak annesinin evine gitti. 9 Şubat’ta annesinin evine giden Gökhan A., pompalı tüfekle Kocaoğlu ve annesi Şule Cımbılaz’ı (40) vurdu. Anne hayatını kaybetti. Gökhan A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kocaoğlu, henüz annesinin hayatını kaybettiğini bilmiyor. Son zamanlarda kadın cinayetlerinin ve erkek şiddetinin arttığını ifade eden Kocaoğlu, “Devlet bir şeyler yapsın artık. Kadınlar ölmek zorunda mı” diye konuştu.

ETİKETLER

kadına şiddetayşe kocaoğlumuğlafethiyeerkek şiddetikolhamiledevlethaber

İlgili Haberler

Özgecan Aslan'ın otopsi raporu açıklandı

Özgecan Aslan'ın tırnaklarında katil zanlısının DNA'sının bulunduğu belirtilen raporda tecavüz bulgusuna rastlanmadığı ifade edildi

Yüzlerce kadın Özgecan için yürüdü: Güldünya, Ayşe, Özgecan isyanımız büyüyor

Taksim'de toplanan yüzlerce kadın vahşice öldürülen Özgecan Aslan cinayetini protesto etti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24