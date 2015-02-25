Annesinin katilinden hamile, devlet karnında bebeği var diye ilaç vermiyor, enfeksiyon yüzünden kolu kesilebilir!

Ayrılmak istediği sevgilisi tarafından annesi öldürülen, kendisi de kolundan vurulan 2 aylık hamile Ayşe Kocaoğlu, karnında bebeği olduğu için enfeksiyona karşı ilaç verilmediğinden kolunu kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı.

Ayşe Kocaoğlu isimli genç kadın Muğla Fethiye’de birlikte yaşadığı Gökhan A.’dan ayrılmak istedi. Ama Gökhan A. evlerini basıp onu da annesini de kurşun yağmuruna tuttu. Olayda annesi ölen 24 yaşındaki Ayşe Kocaoğlu kolundan yaralandı. Şimdi enfeksiyon kapmış koluyla hastanede yatıyor ve annesinin katilinden hamile olduğu için kolundan da ameliyat olamıyor. Önceki evliliğinden de iki çocuğu bulunan Ayşe, çok zor bir durumla karşı karşıya: Ya kürtaj olup bebeğini aldıracak ya da kolunu kaybedecek.

Radikal’de yer alan habere göre, 9 Şubat’ta işlediği cinayetin ardından yakalanan ve cezaevinde olan baba Gökhan A.’nın izni olmadığı için kürtaj yaptıramayan Kocaoğlu, bebeğini aldırmak ve daha iyi bir tedavi yaptırabilmek için yardım istiyor.

Devlet kürtaja izin vermiyor

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi devam eden Kocaoğlu, karnındaki bebek nedeniyle enfeksiyona karşı ilaç verilmediğini, enfeksiyona bağlı olarak da kolunun kesilme ihtimali olduğunu belirtiyor. Önceki eşinden de iki çocuğu olduğunu hatırlatan ve tek kolla üç çocuğa bakamayacağını, hastanenin de babanın izni olmadan kürtaj yapmadığını söyleyen Kocaoğlu, “Çocuğu aldırmak istiyorum. Bu çocuğu aldıramazsam benim peşimi bırakmaz. Doğurursam da tek elle bakamam. İki tane çocuğum var zaten” diyor.

Annesinin öldüğünü bilmiyor

İlk eşinden Yiğit ve Polat adlarında iki çocuğu bulunan 24 yaşındaki Ayşe Kocaoğlu, yaklaşık 5 ay önce Gökhan A. ile yaşamaya başladı. Sevgilisinin çeşitli suçlara karıştığını öğrenen Kocaoğlu, evden ayrıldı. Sevgilisinin kendisini bulmasıyla yeniden evine dönen Kocaoğlu 2 aylık hamile olduğunu öğrendikten sonra tekrar evden ayrılarak annesinin evine gitti. 9 Şubat’ta annesinin evine giden Gökhan A., pompalı tüfekle Kocaoğlu ve annesi Şule Cımbılaz’ı (40) vurdu. Anne hayatını kaybetti. Gökhan A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kocaoğlu, henüz annesinin hayatını kaybettiğini bilmiyor. Son zamanlarda kadın cinayetlerinin ve erkek şiddetinin arttığını ifade eden Kocaoğlu, “Devlet bir şeyler yapsın artık. Kadınlar ölmek zorunda mı” diye konuştu.