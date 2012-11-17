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Dünya

ABD'deki ikinci 'Batman' katliamı son anda önlendi!

ABD'de, Twilight son filmi için iki bilet alan bir kişi, izleyicilere rastgele ateş açmayı planladığı iddia edildi

17 Kasım 2012 14:08

ABD'nin Missouri eyaletindeki bir sinemada, Twilight (Alacakaranlık) serisinin son filminin ilk gösteriminde silahlı saldırı gerçekleştireceği öne sürülen olan Blaec Lammers'ın (20), annesi tarafından ihbar edildi.

Yapılan ihbarın ardından polise şikayet edilen Lammers tutuklandı.

Lammers'ın annesi oğlunun sakinleştici ilaçlarını kullanmadığını, fakat bir süre önce aldığı 2 adet silah ve çok sayıda mermiyi fark etmesi üzerine, polisi bilgilendirmesiyle ortaya çıktı.

Polisin sorgulamaya aldığı Lammers, cuma günkü gösterime 2 bilet alarak elindeki silahla izleyicilere rastgele ateş açmayı planladığını itiraf etti.

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