Annesine şiddet uyguladığı için ayrılmışlardı; Zayn Malik'in barışmak için Gigi Hadid'e yalvardığı iddia edildi

Şarkıcı Zayn Malik’in annesi Yolanda Hadid’e şiddet uyguladığı ortaya çıktıktan sonra ayrıldıkları model Gigi Hadid’e barışmak için yalvardığı iddia edildi.

OK! dergisine konuşan bir kaynak “Zayn, telefonda Gigi’yi arayarak yalvarıyor, olayın tek seferlik bir şey olduğunu söylüyor” dedi.

Kaynak, “Gigi üzgün ve şokta, Zayn’ın pişman olduğunu da biliyor. Yolanda, kızının Zayn’la barışmasından korkuyor” dedi.

Yolanda Hadid’in, Zayn Malik’i kızı ve çocuklarından uzak tutmak için hukuki tavsiye aldığı iddia edildi.

Gigi Hadid, Zayn Malik’le ayrılasalar da şarkıcının çocuklarının hayatında baba olarak yer alacağını söylemişti.