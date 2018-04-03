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Sağlık

Annesine böbreği ile hayat verdi

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN’de, böbrek yetmezliği teşhisi konulan Emsal Aydemir (54), organ nakli için sıraya girdi

03 Nisan 2018 14:30

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN’de, böbrek yetmezliği teşhisi konulan Emsal Aydemir (54), organ nakli için sıraya girdi. Diyaliz tedavisi gören kadının oğlu Tolgahan Aydemir (36) böbreğini vermek için tetkik yaptırmak istedi, ancak annesi her defasında bunu geri çevirdi. Gizlice hastanede yaptırdığı tetkiklerde böbrek naklinin uygun olduğunu öğrenen Tolgahan, annesini, \"Seninle beraber ben de ölüyorum\" diyerek ikna etti. Başarılı operasyonla oğlundan alınan böbreğin nakledildiği Emsal Aydemir sağlığına kavuştu.
Artvin’de 6 yıl evli kaldığı eşini kaybeden ve kızı Neslihan ile oğlu Tolgahan’la birlikte yaşayan Emsal Aydemir’e geçen yıl böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Organ nakli için sıraya giren kadın diyaliz tedavisine başladı. Kalp ve şeker rahatsızlığı da bulunan kadın için oğlu Tolgahan Aydemir böbreğini vermek için tetkik yaptırmak istedi, ancak annesi her defasında bunu geri çevirdi.
İstanbul\'da özel bir hastanede yatarak tedavi gördüğü sırada annesine, \"Yemeğe çıkıyorum birazdan gelirim\" diyen Tolgahan, gizlice yaptırdığı tetkiklerde böbrek naklinin uygun olduğunu öğrendi. Bu durumu gizleyen Tolgahan, annesine, \"Uygun böbrek bulundu, nakil sırası sana geldi\" dedi. Emsal Aydemir, hastaneden gerçeği öğrenince nakle karşı çıktı.
Tolgahan, annesini \"Seninle beraber ben de ölüyorum. Bu hayatta bir tutar dalım sensin, senin gözümün önünde yok olup gitmene gönlüm razı olmaz” diyerek 9 ay sonra ikna edebildi.
Geçen ay başarılı bir operasyonla oğlundan alınan böbreğin nakledildiği  Emsal Aydemir, sağlığına kavuştu. Anne ve oğlu tedavilerinin ardından Artvin\'e döndü.
Annesini ikna etmesinin 9 ay sürdüğünü anlatan Tolgahan Aydemir, “Annem ilk başta kabul etmedi. Bende gizlice tetkik yaptırdım. Böbrek nakli uygun olunca gizlice vermek istedim ama prosedürler uymadı, annem durumu öğrendi. Yinede karşı çıktı ama ben ikna ettim. Annenin kabul etmesinin ardından işlemler başlatıldı ve böbrek nakli gerçekleşti. Benim için en güzel an annem hastaneden çıkınca bir bardak su içti ya o bana bir ömür yeter” dedi.
Hayatı boyunca en zor verdiğini anlatan Emsal Aydemir ise “Çocuğuma kıyamıyordum, hangi anne kıyabilirdi. O daha gencecik. Sabahlara kadar ona dua ediyorum beni o acılardan kurtardığı için. Allah herkese onun gibi evlat nasip etsin” dedi.

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