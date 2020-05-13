Annesinde Koronavirüs tespit edilen 3 günlük bebek hayatını kaybetti

İngiltere’nin Galler bölgesinde 2 Mayıs’ta dünyaya gelen bir bebek, Covid-19 semptomları gösteren annesinin Koronavirüs testi pozitif çıktıktan hemen sonra hayatını kaybetti.

Galler Prensesi Hastanesi’nde doğan Coolio Carl Justin John Morgan, doğduktan 3 gün sonra hayatını kaybetti. Ölüm sebebine beynine yeterince kan ve oksijen gitmemesi yazıldı. Annesinde Koronavirüs tespit edildiği, ikincil sebep olarak kayıtlara girdi.

Pazartesi günü ABD’nin California eyaletinde ise hamile kadınlar üzerinde yapılan bir araştırma, Koronavirüsün anneden karnındaki bebeğe geçmeyebileceğini ortaya koyuyor.

32 binden fazla vaka tespit edilen ve bin 500’den fazla kişinin Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği LA County’de, Koronavirüs testi pozitif çıkan 134 hamile kadın incelemeye alındı.

Kamu Sağlığı Direktörü Barbara Ferrer, bu kadınlardan 29’unun bebeğinin sağlıkla dünyaya geldiğini, bir bebeğin ise ölü doğduğunu belirtti.

Yeni doğan 24 bebeğe yapılan Koronavirüs testlerinin tümünün sonucu negatif çıktı. Bu bebekler arasında ikizler de var.

Bu 134 kadından yüzde 82’si, Covid-19 semptomları gösteriyordu.

5 bebekte doğumdan bir süre sonra yapılan Koronavirüs testi pozitif çıktı. Ancak bu bebeklerin doğumdan sonra nefes yoluyla mı yoksa anne karnında mı enfekte olduğu henüz kesinlik kazanmadı.

Araştırmaya göre anne sütünde ya da amniyotik sıvıda virüse rastlanmadı.