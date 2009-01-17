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Yaşam

Annesi ölen kuzuyu dalmaçyalı emziriyor

Eskişehir’de doğum sonrasında annesi ölen kuzuya Dalmaçyalı bir köpek sahip çıktı.

17 Ocak 2009 02:00

Hayvan deyip geçmeyin. Onlarında birçoğumuzu şaşırtacak hatta dersler çıkarmamızı sağlayacak, bir yaşamları var. İşte onlardan bir örnek:

Eskişehir’de Bahçecik Köyü’nde bir hafta önce bir kuzu doğuran koyun, doğumdan sonra öldü. Ağıldaki koyun sürüsünün kabullenmediği kuzuyu, sahipleri Eskişehir’de tanıdıkları bir veteriner kliniğine getirdi.

Klinik sahibi Veteriner Hekim Hülya Ergün kendisine 2 günlükken getirilen kuzuya sahip çıktı. Öksüz kuzu, veteriner kliniğinde önce biberonla süt verilerek beslendi, ardından yeni doğum yapmış olan ve klinikte bulunan Dalmaçyalı cinsi anne köpeğin yanına giderek süt emmeye başladı. Köpeğin bu duruma ses çıkarmaması üzerine bir haftalık kuzu, annesi sandığı köpeğin yanından ayrılmıyor.

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