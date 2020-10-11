Annesi "Oğlumu bu karanlıktan kurtarın" diyerek yardım istemişti; cilt kanseri olan 8 yaşındaki Salih iyileşiyor: Çok mutluyum

Erzurum'da 'Cilt kanseri 8 yaşındaki Salih, gün ışığına çıkamıyor' başlığıyla duyurulan Salih İğneci'ye uzanan yardım eliyle tedavisine başlandı. Tedaviye olumlu yanıt veren Salih'in boynundaki yara ameliyatsız iyileşirken, yüzündeki yaralar ise kabuk bağlamaya başladı. Artık gün ışığına çıkabilen küçük Salih, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Artık dışarıya çıkabiliyorum. Çok mutluyum" dedi.

Yasemin ve İdris İğneci çiftinin, 3 çocuğundan en küçüğü olan Salih'in 2 yaşındayken sol gözünün üzerinde kitle çıktı. Kitle ameliyatla alındı ancak yüzünün farklı yerlerinde yeni kitleler çıktı.

Salih'e, cilt kanseri teşhisi konuldu. Yüzünde derin yaralar oluşan çocuk, 10 ameliyat geçirdi. Buna rağmen sağ gözü yaralar nedeniyle kapandı. Sol gözünde ise görme bozukluğu başladı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü'nde tedavi olan Salih İğneci'ye 6 aylık kullanım için ilaç verildi.

Maddi gücü yetersiz olan baba, kutusu 2 bin 600 TL olan 12 kutu ilacı alabilmek için aşçılık mesleğini bırakarak, ailesiyle birlikte Aziziye ilçesine bağlı Aşağı Yenice köyüne yerleşti. Burada çobanlık yapmaya başlayan baba İğneci'ye oğulları Haktan (9) ve Fırat (12) yardım etti. Salih ise köydeki tek göz odalı evde karanlıkta yaşama tutunmaya çalıştı.

"Boynundaki yara kapandı"

Güneşe alerjisi olduğu için dışarıya çıkamayan Salih'in karanlık odadaki yaşam mücadelesini DHA'nın, 'Cilt kanseri 8 yaşındaki Salih, gün ışığına çıkamıyor' başlığıyla kamuoyuna duyurmasının ardından aileye Türkiye'den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden yardım yağdı.

"Sol gözündeki büyük yara küçülürken , iyileşmeye başlayan yaraları ise kabuk tuttu"

"Oğlumu bu karanlıktan kurtarın" diyen anne Yasemin İğneci'nin çağrısına duyarsız kalmayanlar, Salih'in ve ailesinin yüzünü güldürdü. Salih'in tedavisi için seferber olan hayırseverlerin sayesinde ilaçları alındı. Bakanlığın da devreye girmesiyle Ankara'da tedavisine başlanan Salih'ten iyi haberler geldi. Damar yoluyla 3 seans uygulanan ilaçla, Salih'in boynundaki yara kapandı. Sol gözündeki büyük yara küçülürken, iyileşmeye başlayan yaraları ise kabuk tuttu.

"Güneşten eskisi gibi etkilenmiyorum, çok mutluyum"

Tedavi sayesinde gün ışığına çıkmaya başlayan Salih, arkadaşları ile oynamaya başladı. Okuluna da başlayacak olan Salih İğneci, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Artık dışarıya çıkabiliyorum. Çok mutluyum. Okuyup imam olmak istiyorum. Arkadaşlarımla dışarıya çıkabiliyorum. Güneşten eskisi gibi etkilenmiyorum" dedi.