"Annemin cenazesi günlerdir sokakta, babam almak için çıkınca vuruldu, bir eve sığındı, hayatta mı bilmiyoruz!"

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 6 gün önce komşusundan evine dönerken sokak ortasında vurularak yaşamını yitiren 11 çocuk annesi Taybet İnan'ın cenazesi sokak ortasından kaldırılamıyor. Taybet İnan'ın oğlu Mehmeh İnan “Savcı ve güvenlik güçleri ile yaptığımız görüşmede beyaz bayrak ile sokağa çıkıp cenazeyi alabileceğimizi söylediler. Biz cenazeyi almak için dışarı çıktığımızda beyaz bayrağa bile ateş ediyorlardı. Eğer biz devlet yetkililerin dediğini yapmış olsaydık şimdi sokak ortasında bir değil birçok cenazemiz olacaktı” şeklinde konuştu. Mehmet İnan, "Babam cenazeyi almak için dışarı çıkarken vurulup yaralandı daha sonra sokaktaki bir eve sığındı. Kendisinden 2 gündür haber alamıyoruz yaşayıp yaşamadığını bile bilmiyoruz” dedi.

Evrensel'den Beyar Özalp'e konuşan Taybet İnan'ın oğlu Mehmet İnan “Annem komşularımızdan dönerken sokak ortasında vuruldu ve hayatını kaybetti. Yusuf amcam annemin yardımına koşarken evimizin avlusunda vuruldu ve 20 saat boyunca ambulansın gelmesini yaralı bir şekilde bekledi daha sonra kan kaybından yaşamını yitirdi” dedi. Babası Halit İnan'ın da annesinin cenazesini sokak ortasında almaya giderken yaralandığını söyleyen İnan, babasından 3 gündür haber alamadıklarını bellirtti.

Güvenlik güçlerinin hiçbir şekilde annesinin cenazesini almalarına izin vermediğini söyleyen İnan, “Savcı ve 155 ile görüştük. Bize beyaz bayrakla çıkıp cenazenizi alabilirsiniz dediler. Biz çıktıktan sonra beyaz bayrağı bile taradılar” dedi. 155'i arayıp beyaz bayraklı olmalarına rağmen ateş edildiğini söylediklerini belirten İnan 155'in “Ateş eden jandarma olabilir biz sizi birazdan arayacağız” ve “Çıkıp alabilirsiniz hiçbir şey yok” cevaplarını verdiğini aktardı.

Son kez dışarı çıkmak için aradıklarında ise polisten “Çıkabilirsiniz ambulans tankların arkasında sizi bekliyor” cevabını aldıklarını belirten İnan tekrar çıkmaya çalıştıklarında yine ateş altında kaldıkları için bir daha dışarı çıkmama kararı aldıklarını ve amcasının bu sürede kan kaybından hayatını kaybettiğini belirtti. İnan, "Eğer devlet yetkililerinin dediklerini yapsaydık şu an sokakta birden çok cenazemiz olacaktı" dedi. İnan, yaralı olan babası Halit İnan'ın durumunu ise “Babam cenazeyi almak için dışarı çıkarken vurulup yaralandı daha sonra sokaktaki bir eve sığındı. Kendisinden 2 gündür haber alamıyoruz yaşayıp yaşamadığını bile bilmiyoruz” sözleriyle anlattı.

Nasıl bir temizlik yaptınız?

Başbakan ve hükümet üyelerinin “Bölgeyi teröristlerden temizliyoruz” ifadesini hatırlatan İnan “Annem 50 yaşında 11 çocuk annesi idi. 11 yaşındaki çocuğu da burda öldürdüler. Şimdi annem ile 11 yaşındaki çocuğu öldürmeyi terörist öldürdük diye açıklayacaklar. Onlar ne zaman terörist oldular. Siz kimi temizliyorsunuz? 50 yaşındaki kadınla çocuğu öldürdükten sonra nasıl bir temizlik yapmış oluyorsunuz” sözleriyle Başbakan ve hükümet üyelerine tepki gösterdi.

İsrail, Filistin'e yapmıyor

Silopi'de öldürülen bütün vatandaşların cenazelerinin sokaktan kaldırılmasına izin verilmediğini vurgulayan İnan, “İsrail askerleri bir Filistinliyi öldürdükten sonra onun cenazesinin defnedilmesine izin veriyor. Ama burada devlet bırakın cenazeyi defnetmemize sokaktan kaldırmamıza bile izin vermiyor” diye konuştu.

Devlet yetkililerine seslenen İnan “Kendinizi benim yerime koyun. Annenizin cenazesi 4 gün boyunca sokak ortasında beklesin ne yaparsınız? İnsanda akıl diye bir şey kalmaz. Sizde hiç mi vicdan ve merhamet yok” dedi. İnan, iktidarın Silopi'de yapığı uygulamalara “Bunlarda hiç mi din ve Allah korkusu yok? Bir de kendilerine müslümanız diyorlar. Bu yaptıklarının din ve müslümanlıkla alakası yoktur” sözleriyle tepki gösterdi.