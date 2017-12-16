"Anneme hakaret etti" dedi, babasını öldürdü

Devlet sanatçısı İskender Küserman, 18 yaşındaki oğlu Emir Küserman tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Küserman, babasının annesine hakaret ettiğini iddia etti.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, sanatçı İskender Küserman, önceki gün eşiyle Bakırköy’deki evlerinde kavga etti. İddiaya göre Küserman’dan şiddet gören eşi evi terk etti.

Anne ve babasının yaşadığı kavgaya tanık olan 18 yaşındaki oğulları Emir Küserman, yaşanan kavga ile ilgili babasıyla konuşmak istedi. Küserman, konuşma sırasında evi terk eden eşine hakaret edince, bu kez baba ile oğlu arasında kavga çıktı.



Kavga sırasında Emir Küserman, mutfaktan bıçak aldı ve babasına sapladı. Babası kanlar içinde yere yığılırken, Emir Küserman kaçtı. Olay yerinde hayatını kaybeden İskender Küserman Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Küserman’ı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, yerini belirledikleri Küserman’ı gözaltına aldı. Küserman Emniyet'te sorguya alındı.

İskender Küserman, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu üyesiydi ve perküsyon çalıyordu.