'Annem dedi ki: Aynı deden'

T24

'BU SAATTEN SONRA ŞIMARACAK DEĞİLİM'



'MAÇOLUĞA HİÇ UĞRAMADIM'



'ŞENER ŞEN İLE HERŞEYİ YAPMAK İSTERİM'



'SİNEMAYI BIRAKIYORUM'



Banu Güven’in Artı'da konuğu bu akşam 'Av Mevsimi' filmindeki performansıyla çok konuşulan ünlü komedyen Cem Yılmaz oldu.''Bu şarkıyı söylemek için 2 ay prova yaptı denmiş. Yetenekli biri için 2 ay fazla. Çok duygulu bir şarkı. Bu sahnede bu coşkuyu yapma fikri başından beri beni çok heyecanlandırmıştı. Burada kendimden geçtim doğrusu. Tabii, kaset çalışmaları gelmiyor. Annem arayıp dedi: ''Aynı deden''. Filmin duyguları çok yüksek.Komedyen olarak kaşelenmiş biri olarak bu rolün bana verilmesi çok önemliydi. Çok da telaşlıydım ama bana güvenenlerin yüzünü kara çıkarmadım.Bu sahendeki gibi bir kahve var tabii. Sahnedeki diğer ağabeyler hakikaten polisler. Hani diyorlar ya ''Öyle polis olur mu?'' diye ama onlar gerçekten polis.Oyunculukla ilgili kitaplarla konuşacak biri değilim. İşimi içgüdüyle yapıyorum. Av Mevsimi 2005'ten beri çalışılmış bir iş. O nedenle bize roller dağıtıldığında hazır bir şekilde geliyor. Böyle bir karakteri canalndırmada olması gereken esnekliğin bende olduğunu düşünmüşler.'Yahşi Batı'nın setine Yavuz Turgul ile Şener Şen geldi ve biraz da disiplinsiz gördüler. ''Vallahi çok eğleniyorsunuz bir de biz çekelim de eğelenelim'' dediler. 'Türünün dışında oynadı', 'çok acayip oynadı' gibi iddiaların ötesinde asıl bakılması gereken ben ikisini de çok kıymetli buluyorum. O filmleri yapacağına böyle rollerde oynasın diyeneler var ama kendi filmlerimi de aynı derecede önemsiyorum. Mutlu oldum tabii ki de böyle bir filmde oynadığım için. Bu rolün teklif edilmesi bir şans. Güzel olduğunu çok fazla duymuş olmam sevindirdi tabii. Bu saatten sonra şımaracak değilim.Ailemden duyduğum şeyler güzel tabii. Birbirimizi kayıran bir aile değiliz ama çok beğendiler, gerçekçi buldular. Bunlar inandığınız ama duyduğunuzda mutluluk veren şeyler.Uzun zamandır erkeğim ama maçoluğa hiç uğramadım. Yaradan erkeği sert olarak yaratmış ne yapalım... 'Bir erkek filmi' tespitini anlamakta güçlük çektim ama orada durayımçünkü eserin sahibi ben değilim.Şener ağabey ile her şeyi yapmak isterim. 'Herşey Çok Güzel Olacak'ın hikayesini Şener ağabeye anlatırken bulmuştum kendimi. Ona layık olacak bir şeyi yazmaya muktedir olduğum zaman teklif ederdim ama benim elimde olan bir şey değil. Ben başka bir kadroyla yola devam ediyorum. Onunla oynamak herkes ister. Onunla çalışmak büyük ödül.Sinema perdesinde bu kadar özenli bir işin içinde olmak bana büyük bir tatmin sağladı. Bundan sonraki filmler için ilhamlar sağladı. Niyetim ilkbahara film yazmak ama Ocak'ta sahneye çıkmayı düşünüyorum. Çok yakında... Sinemayı bırakıyorum (Gülüyor) Komedyen kimliğimi tekrar kazanmak zorundayım. Heyecan durumu ölümcül.