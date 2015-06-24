Annelerinden erken ayrılan kedilere ne oluyor?

Kediniz sürekli garip davranışlar sergiliyorsa, yüksek sesle miyavlayıp koltukları tırmalıyorsa ya da hapşırma ve obezite gibi rahatsızlıklara sahipse bunların hepsinin bir nedeni var. Yapılan araştırmalara göre, tüm bunların temel nedeni, kedilerin annelerinden erken ayrılması ve ardından strese girmesi.

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, yeterince anne sütü emmeyen kedilerde davranış ve dağlı sorunları ortaya çıkıyor.

Bu kapsamda Hollanda, kedi yavrularının annelerinden 16 haftadan önce ayrılmaması konusunda yasal düzenlemeye hazırlanıyor.

Hollanda yasalarına göre çiftlikler ve evcil hayvan satan dükkanlarda kediler 7 haftalıkken annelerinden ayrılıyor.

Hollanda Kedi Davranışı Danışma Bürosu, bunun kedilerde davranış ve sağlık sorunlarına yol açtığını belirtiyor.

Büro, yıllardır havyan ve davranış bilimleri eğitimi alan öğrencilerin araştırmalarına önderlik ediyor.

Yapılan bu araştırmalarda kedi yavruları gruplar halinde ayrı ayrı inceleniyor. Buna göre, kedi yavruları anneden ne kadar erken ayrılırsa o denli davranış sorunu yaşıyor.

Araştırmalara göre kedilerin yüzde 94'ü sorunlu davranışlara sahip. Yüksek tında miyavlama, koltukları tırmalama bunun ilk akla gelen örnekleri.

Anneden erken ayrılma sonucu ortaya çıkan hastalıklar da grip, hapşırma, obezite ve cilt sorunları olarak sıralanıyor.

Ülkede 'sokak hayvanı' yok

Kedi Davranışı Danışma Bürosu'na göre bütün bu sorunların temelinde "stres" var. Çok hassas hayvanlar olan kediler, erken yaşta anneden ayrılması nedeniye strese giriyor.

Büro, bu tür sıkıntıların görüldüğü kedilerin doğrudan hayvan barınaklarına bırakılmasını kaygı verici buluyor.

Sorunun, kedi yavrularının anneden geç ayrılması ile çözüleceğini vurguluyor.

Araştırmalara göre 7 haftalık kedi yavruları anne sütü eksikliği yüzünden yeterli hormona sahip değiller. Bu hormon eksikliği 16. haftada tamamlanmış oluyor.

Kedi Davranışı Danışma Bürosu, kedi yavrularının 16 haftadan önce anneden ayrılmamasını istiyor.

Büro, bu konuda gerekli yasal düzenlemenin yapılması için meclise bir inisiyatif önerisi sundu.

Önerinin kısa sürede yasalaşması bekleniyor.

Nüfusu 16 milyon civarındaki Hollanda'da ailelerin yarısı evde hayvan besliyor. Hayvan besleyen 4 milyon ailede, 2.6 milyon kedi bulunuyor.

Ülkede "sokak hayvanı" gibi bir kavram yok. Bütün hayvanlar koruma altında.

Evlerde köpek, balık, kuş gibi milyonlarca hayvanın beslendiği Hollanda'da, hayvanseverler parlamentoda da temsil ediliyor. Hayvan Partisi'nin (PvdD), 150 üyeli parlamentoda 2 sandalyesi bulunuyor.