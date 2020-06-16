Anneleri ölen yavru baykuşlar hiç susmayınca kurtarıldılar!

Konya'da elektrik direğindeki yuvasında yavrularını bırakıp uçarken yüksek gerilim hattındaki elektrik tellerine çarpan baykuş ölünce yavruları öksüz kaldı. Yavrular gece boyunca hiç susmayınca fark edildi.

Merkez Karatay ilçesine bağlı Erler Mahallesi Arıcan Sokak'ta bulunan bir aydınlatma direğinin üzerindeki baykuş yuvasından gece saatlerinde gelen hiç susmayan kuş seslerini duyunca direğe yaklaşan bir vatandaş, yerde telef olmuş baykuşla karşılaştı.

Aç yavrular kurtarıldılar

İhbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri aydınlatma direğinin üzerindeki yuvada açlıkla karşı karşıya kalan yavruları kurtarabilmek için seferber oldu.



Hattaki elektriğin kesilmesinin ardından uzatılan merdivenle yavru baykuşlar yuvadan alınarak yere indirildi. (İHA)