Anneleri öldürülen yavru ayılar yaşam mücadelesi veriyor

Erzurum'un İspir ilçesinde anneleri öldürülen, henüz 4-5 aylık iki ayı yavrusu yaşam mücadelesi veriyor.

İspir’in kırsal Yedigöl Mahallesi'nde yaşayan Bülent Erkan, yıllardır yaban hayatını gözlemliyor. Arıcılık yapıp, meşhur İspir fasulyesi yetiştiren Erkan, dağlarda gezerken karşılaştığı bozayı, vaşak, kartal, şahin, kurt, tilki ve yaban keçisi gibi hayvanları görüntülüyor.



Son olarak İkisu Mahallesi yakınlarında iki yavru ayı gören Erkan, onları izlemeye başladı. Bülent Erkan bölgede yaptığı araştırmada, anne ayının bölgeye yakın bir yerde öldürüldüğünü öğrendi.



Ürkek halde gezen yavru ayıların hayatta kalabilmesi için yetkililerden yardım isteyen Erkan, şunları söyledi: "Yaptığım araştırmada maalesef anne ayının Çoruh Nehri kenarında öldürüldüğünü duydum. Bu iki yavruya sahip çıkılması gerek. Çünkü bunların yaşı çok küçük. Açlıktan, diğer yırtıcılar veya kendini bilmez kişiler tarafından tıpkı anneleri gibi öldürülür.



Sanıyorum annelerinin kendilerine öğrettiği gibi susadıkları zaman Çoruh Nehri’ne gelip su içiyor aç kalıklarında da dut yiyorlar. Onlara yiyecek de bırakamıyorum, çünkü o zaman tüm yırtıcıları buraya çekerim. Milli Parklara bilgi verdim. Umarım gelip ve bunları kısa sürede alırlar." (DHA)