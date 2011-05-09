-ANNELER GÜNÜ MÜZAYEDESİ İSTANBUL (A.A) - 08.05.2011 - Anneler Günü'ne özel 600 parça eserin tümünün 100 liradan açık arttırmaya çıkarıldığı Osmanlı-Art Deco ve Karma Eserler Müzayedesi'nde Fransız 20. yüzyıl gümüş imalat damgalı, at formlu gümüş satranç takımı 33 bin liraya satıldı. Nika Müzayede tarafından Şişli'deki Point Otel'de düzenlenen müzayedede, Osmanlı pazarı için yapılmış biblolar, mücevherler, Beykoz camları, mineli eserler, Türk ve Oryantalist ressamlara ait tablolar ve hatların da arasında bulunduğu 600 parça eser satışa sunuldu. Tüm eserler, Anneler Günü'ne özel olarak 100 liradan açık artırmaya çıkarıldı. Sanatseverlerin ilgi gösterdiği müzayedede, 50 santimetreye 50 santimetre ölçüsünde tablalı, 11,5 santimetre piyonlu, 17 kilogram olan 20. yüzyıl Fransız Şövalye figürleriyle dekorlu ve at formlu satranç takımı 33 bin liraya alıcı buldu. Müzayedede, Sultan 3. Selim Han'ın ''Feraset Fermanı'' 20 bin liraya, Aziz Rufai Efendi'nin ''Hat Levhası'' ile Çanakkale Zaferi'ni tasvir eden ve 11 mermiyle top taşıyan Türk askerinin yer aldığı kurşun asker koleksiyonu 13'er bin liraya, Osmanlı Dönemi nargilesi 12 bin liraya, Kabe iç örtüsü 8 bin liraya satıldı.