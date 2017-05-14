Anneler Günü kutlu olsun!

Anneler Günü için yapılan kutlamalar Sümerlere kadar dayandırılıyor.

Anaerkil düzenin hüküm sürdüğü tarihin ilk çağlarından bu yana İştar, Kibele, Rhea ve daha birçok yerel ve dönemsel isimlerle analık, doğurganlık niteliğiyle ön plana çıkmış ve doğanın uyandığı bahar mevsimiyle özdeşleştirilmiş.

Ataerkil düzenin yerleşmesi, içeriğini zaman zaman değiştirip hatta bazı dönemlerde gizli olarak yapılmasına neden olmuşsa da kutlamaları kesintiye uğratmamış.

Sanayileşme çağının ürünü

İngilizler 1600'lü yıllarda ''Mothering Sunday'' adıyla yılın bir pazar gününü ''Anneler Günü'' olarak kutluyor ve zor koşullar altında çalıştıkları, genellikle de çalıştıkları yerde barındıkları için görüşemedikleri anneleriyle tüm bir gün birlikte oluyorlarmış.

Anneler Günü'ne ilişkin ilk resmi kutlama önerisi, ABD'de 1872 yılında Julia Ward Howe tarafından ''barışa adanan bir gün'' olarak tasarlandı ve ilk kez Boston'da yürüyüş düzenlenerek kutlandı.

1907 yılında ise Philadelphia'da Anna Jarvis, annesinin ölüm yıldönümü olan Mayıs ayının ikinci pazarının ''Anneler Günü'' olarak kutlanması için bir kampanya başlattı.

Wilson'ın açıklaması

ABD Başkanı Woodrow Wilson, 9 Mayıs 1914 tarihinde yaptığı resmi bir açıklamayla Mayıs ayının ikinci Pazar gününün bundan böyle Anneler Günü olarak kutlanacağını duyurdu.

Bu kampanya zamanla ABD'nin geneline, oradan da dünyaya yayıldı.

Anneler Günü Almanya’da Nazi rejimi tarafından kutlandı. Bu günün Naziler tarafından kullanılmış olması, Almanya’da hala tartışma yaratıyor.

RBB Radyosu’na açıklama bir açıklama yapan Katolik Kilisesi’nin Berlin temsilcisi Kardinal Georg Sterzinsky, “Anneler Günü’nün zorunlu kutlama günü olarak algılanmasını” eleştirdi.

Kardinal Sterzinsky, “Anneler Günü önce ABD’de başlayıp daha sonra Avrupa’da sahiplenilen iyi bir fikir, ama zamanında Nazi rejimi tarafından kullanılmış olması hala unutulmadı” dedi.

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