-ANNELER GÜNÜ KUTLANIYOR İZMİR (A.A) - 08.05.2011 - Anneler Günü etkinlikleri kapsamında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki mezarına çelenk sunuldu. Karşıyaka Belediyesi ve Türk Anneler Derneği tarafından düzenlenen törende Karşıyaka Kaymakamlığı, belediye başkanlığı, siyasi parti temsilcileri ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri Zübeyde Hanım'ın kabrine çelenk sundu. Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun eşi Türkegül Kocaoğlu, ''Dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran eşsiz bir devlet adamını Türk halkına armağan eden, o güçlü ve dirayetli kadına teşekkür etmek için buradayız''dedi. Törene Karşıyaka Kaymakamı Mehmet Emin Avcı, Karşıyaka Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Çalışkan, Türk Anneler Derneği Karşıyaka Şube Başkanı Feyza Işıklı, siyasi parti temsilcileri, milletvekili adayları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. -18. ZÜBEYDE HANIM KOŞUSU- Karşıyaka Belediyesi tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen Zübeyde Hanım Koşusu da yapıldı. Anayasa Meydanı'nda başlayıp, Zübeyde Hanım Kabri'nde sona eren koşuya 10 ile 84 yaş arasında 600 sporcu katıldı. Yarışmaya katılanlara şapka ve tişört hediye edildi. -KİRVE OLMA SÖZÜ VERDİ Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Anneler Günü dolayısıyla Mersin'de çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bakan Çağlayan, hastane ziyaretinde yeni doğan bebeğe ''Zafer'' adını veren aileye, kirve olma sözü verdi. Çağlayan, eşi Songül Çağlayan ve Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ile Anneler Günü dolayısıyla Semiha Tokatlı Özürlü Bakımevi'ni ziyaret etti. Çağlayan, burada kadınlara tek tek çiçek ve hediyeler vererek, sohbet etti. Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesini de ziyaret eden Çağlayan, hasta yakınlarının sorunlarını dinleyerek, yetkililere çözüm için talimat verdi. Hastanedeki birimleri de gezen Çağlayan, Yeni Doğum Ünitesi'nde de incelemelerde bulundu. Burada yeni annelik duygusu tadan kadınlara çiçek vererek, hem Anneler Günü'nü kutlayan hem de geçmiş olsun dileklerini ileten Çağlayan, bebekleri de sevdi. Çağlayan, iki kız çocuğunun ardından erkek bebek dünyaya getiren ve doğumdan yeni çıkan Suna Gündoğdu'yu da ziyaret etti. Baba Aziz Gündoğdu'nun doğumdan haberinin olmadığını öğrenen Çağlayan, cep telefonuyla aradığı babaya müjdeli haberi verdi. Bunun üzerine çift, bebeklerine ''Zafer'' adını verme kararı aldı. Bakan Çağlayan'dan daha sonra da kirve olmalarını isteyen çiftin talebini kırmayan Çağlayan, kirve olma sözü verdi. Bakan Çağlayan, aileye ulaşabileceği iletişim bilgilerini aldı. Daha sonra üçüncü bebeğini dünyaya getiren ve kızına ''Yağmur'' adını veren Leyla Yüksel'i de ziyaret eden Çağlayan çifti, anneye çiçek verdi. Ziyaret nedeniyle heyecanlanan ve sevinen Leyla Yüksel, ''Bebeğimin adını değiştirdim. Onun adı artık, Songül Yağmur olacak'' dedi. Songül Çağlayan ise ''Artık ben de Songül Yağmur'un manevi anneannesiyim'' dedi. Mersin Huzurevi'ni de ziyaret eden Bakan Çağlayan, gazetecilere açıklamasında, tüm annelerin bu önemli gününü kutladığını belirterek, ''Özellikle annesi sağ olanlar, annelerinin kıymetini bilsinler; onlara sarılıp öpsünler. Eğer aralarında kırgınlık varsa bile bugünü fırsat bilip, gidip ellerini öpsünler'' diye konuştu. -ÜCRETSİZ TAKSİ HİZMETİ İzmit'te bir taksi durağı ''Anneler Günü'' dolayısıyla, anne olan müşterilerinden ücret almıyor. Taksi durağının sorumlu Cüneyt Filiz, yaptığı açıklamada, Kocaeli Fuarı yanında bulanan taksi durağı olarak Anneler Günü dolayısıyla farklı bir hizmet verdiklerini belirterek anne olan müşterilerden ücret talep etmediklerini belirtti. Kent içinde bu hizmeti verdiklerini ifade eden Filiz, şunları söyledi: ''Müşterimizi istediği yere götürdükten sonra doğal olarak ücreti vermek istiyorlar ancak biz de Anneler Günü dolayısıyla ücret almadığımızı söylüyoruz. Önce çok şaşırıyorlar, şaka sanıyorlar. İnanamıyorlar. Gerçek olduğunu anlayınca da teşekkür ediyorlar. Bu hizmeti vererek Anneler Günü'nü anlamlı bir şekilde kutlamış oluyoruz. Dünyadaki en kutsal kadın olan annelere bu hizmetimiz az bile.'' -YILIN ANNESİ Türk Anneler Derneği Zonguldak Şubesi, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağındaki grizu patlamasında yaşamını yitiren madenci Engin Düzcük'ün eşi Hayriye Düzcük'ü 'Yılın Annesi' seçti. Şube Başkanı Nevin Aytaç, Ticaret ve Sanayi Odası Lokali'nde Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, 17 Mayıs 2010'da Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren 30 madenciden Engin Düzcük ve Dursun Kartal'ın cenazelerinin 8 ay sonra ocaktan çıkarıldığını anımsatarak, bunun kendilerini çok üzdüğünü ifade etti. Aytaç, şunları söyledi: ''Bu yıl yönetim olarak iki madencimizin eşini 'Yılın Annesi'' olarak seçmeyi düşündük. Ancak tüzüğümüzde iki kişinin yılın annesi seçilmesi söz konusu olmadığından biz Engin Düzcük'ün eşi Hayriye Düzcük'ü 'Yılın Annesi' seçtik. Genel Merkezimiz de bunu onayladı. Diğer kentlerde de yılın anneleri belirlenecek. Türk Anneler Derneği Genel Merkezi daha sonra bir anneyi 'Yılın Annesi' seçecek. İnşallah bizim annemiz seçilir. Ben tüm şehit madencilerimize Allah'tan rahmet diliyorum.'' Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan'ın eşi Saime Toptan, Türk Anneler Derneği Zonguldak Şubesinin gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür etti, ''Burası maden şehri. Madenciler şehit olarak anılır. Zonguldak çok şehit verdi. Onların aileleri bizlere emanet. Zonguldak, hem kurum hem de halk olarak şehit madenci ailelerini bağrına basmıştır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yalnız olmadığınızı göreceksiniz'' dedi. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alabaş da şehit madencilerin çocuklarının, babalarının görmek istediği yerlerde olmalarını sağlayacaklarını ve bunun da acıları bir nebze olsun azaltacağını belirterek, ''Grizu faciasının acısını en derinden yaşayanlardanız. Bizlere düşen görev varsa, her zaman şehit madencilerin ailelerinin yanında yer alacağız'' diye konuştu. Etkinlikte, Zonguldak Valisi Erdal Ata'nın eşi Nazan Ata, Hayriye Düzcük'e plaket, Saime Toptan da cumhuriyet altını verdi. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Alabaş ise grizu patlamasında hayatını kaybeden Dursun Kartal'ın eşi Gülizar Kartal'a plaket takdim etti. Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir ve eşinin de katıldığı etkinlikte, Hayriye Düzcük ve Gülizar Kartal'ın zaman zaman gözlerinin dolduğu görüldü. TTK Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında 17 Mayıs 2010'daki grizu patlamasında 30 madenci yaşamını yitirmişti. Madencilerden 28'inin cenazeleri defnedilmiş, Engin Düzcük ve Dursun Kartal'ın cesedi ise patlamadan 8 ay sonra çıkarılmıştı. -FENERBAHÇE'DEN KUTLAMA Fenerbahçe Kulübü, Anneler Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan kutlama mesajında şu ifadeler kullanıldı: ''Bugün her günden daha özel, yanımızda duran ya da yanımızda hissettiğimiz annelerimiz ile... Güneş seninle sarı, gökyüzü seninle lacivert... Tarifi zor bir sevginin tam karşılığı, engin hoşgörüleri ve ölçülemez fedakarlıklarıyla varlık sebebimiz, annelerimiz... Başta Zübeyde Hanımefendi olmak üzere, aramızda olmayan tüm annelerimize rahmet diler, şehit ve gazi annesi büyüklerimizin önlerinde saygıyla eğilir, tüm annelerimizin bu özel gününü Fenerbahçeli duyarlılığıyla, tüm içtenliğimizle kutlarız.'' -TRABZONSPOR ANNELER GÜNÜ'NÜ KUTLADI Trabzonspor Kulübü, Anneler Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı. Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan kutlama mesajında, ''Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur dolu uzun ömürler dileriz'' ifadesi kullanıldı.