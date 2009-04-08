Anneden minik kızına ikinci hayat

Doğumsal kaynaklı böbrek yetmezliği olan 2.5 yaşındaki çocuğu annesinden alınan böbrek kurtardı.



Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doğumsal kaynaklı böbrek yetmezliği bulunan 2.5 yaşındaki bir çocuğa, annesinden alınan böbrek nakledildi. Büyük gelen böbrek, çocuğun karnının arka tarafına yerleştirildi.



Alınan bilgiye göre, Prof. Dr. Cüneyt Hoşcoşkun ve ekibi tarafından, kliniklerinde ilk defa küçük bir çocuğa böbrek nakli yapıldı. Hoşcoşkun ve ekibi, doğumsal böbrek yetmezliği bulunan küçük Yağmur'a annesi Ebru Gök'ten (31) alınan böbreği başarıyla nakletti. Büyük gelen annenin böbreği, karnın arka tarafına yerleştirildi.



'Tek şansı organ nakliydi'



Prof. Dr. Hoşcoşkun, kliniklerinde ilk kez bu kadar küçük bir hastaya nakil yaptıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:



"Annenin böbreği doğal olarak bu kadar küçük bir bebek için büyük geliyordu. Bu nedenle ana atardamar ve toplardamara gelecek şekilde anneden aldığımız böbreği karnın arka tarafına yerleştirdik. Şu anda hastamızın durumu gayet iyi. Yağmur'un yaşaması için tek şansı organ nakliydi. Henüz çok küçük olduğu için diyaliz makinesinden istenilen sonucu almak mümkün olmayacak ve hayati tehlike ortaya çıkabilecekti."



Yağmur'a 26 günlük iken doğumsal böbrek yetmezliği teşhisi konduğunu ifade eden 9 yıllık evli ve 2 çocuk annesi Ebru Gök, tedavi sonuç vermeyince organ nakline karar verildiğini vurguladı.



Anne Gök, "Nakil gündeme geldiğinde hiç düşünmeden gerekli testleri yaptırdım. Sonuçlar olumlu çıkınca nakile karar verildi. Nakil sayesinde kızım tekrar doğdu. Şimdi tek isteğim bir an önce yavrumun tamamen sağlığına kavuşması" dedi.

