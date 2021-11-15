'Anne With An E' Türkiye’ye uyarlanıyor

Netflix dizisi "Anne With An E" Türkiye'ye uyarlanacak. "Yeşil Vadi'nin Kızı" adını taşıyacak olan dizinin çekimlerine başlandı.

Yeşil Yapım öncülüğünde çekilecek dizinin başrolünde çocuk oyuncu Beren Gökyıldız, yer alacak.

Beyazperde'de yer alan habere göre, Özkan İpek’in yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ile Çağıl Nurhak Aydoğdu oturuyor.

Çekimlerine başlanan "Yeşil Vadi'nin Kızı"nın geri kalan oyuncu kadrosu ise yakın zamanda açıklanacak. Dizinin hangi kanal ya da platformda yayınlanacağı ve yapımın ne zaman ekranlara geleceği ise henüz belli değil.

Lucy Maud Montgomery'nin klasikleşen çocuk romanı 'Anne of Green Gables'tan uyarlanan ve 2017- 2019 yılları arasında yayınlanan "Anne With An E" dizisi, 3. sezonu ile final yaptı.

Moira Walley-Beckett'ın yaratıcısı olduğu 27 bölümlük dizinin başrolünde Amybeth McNulty yer aldı. Dizi, Green Gables kasabasındaki yeni hayatına alışmaya çalışan Anne'in karşısına çıkan bütün zorlukların üstesinden nasıl geldiğini konu alıyor.