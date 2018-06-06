Anne ve babalara karne uyarısı

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hasan Kandemir, karnesinde notları düşük olan çocukların \'başarısız\' olarak nitelendirilmemesi gerektiğini belirterek, aileleri uyardı. Doç. Dr. Kandemir, başarılı çocukların daima ödüllendirilmesinin, başarısız olanların da cezalandırılmasının doğru olmadığını ifade etti.

Öğrenciler yaz tatili ve karne heyecanını yaşarken, uzmanlardan velilere karneyle ilgili uyarı geldi. MCBÜ Çocuk Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hasan Kandemir, çocuğun okul başarısının zeka, kişilik özellikleri, bireysel farklılıklar, öğretim sistemi, anne-baba ve öğretmenin tutumlarından etkilendiğini anlattı. Doç. Dr. Kandemir, karne notları düşük çocukların tembel ve başarısız olarak nitelendirilmemesi gerektiğini belirterek, \"Bazı aileler çocuklarını karnesindeki kötü notlardan dolayı yoğun bir şekilde eleştirebiliyor ya da ağır cezalar verebiliyor. Aileler sabırlı ve hoşgörülü bir şekilde çocuğunu dinlemeli, düşük notlarını nasıl yükseltebileceği konusunda çocuğun da hazır hissettiği bir zamanda konuşmalıdır. Düşük notların birçok gerekçesi olabilir. Nedenleri iyi anlaşılmadığı sürece çözüm bulmak zorlaşacaktır. Çocuğunuzun aldığı düşük notlar sizi üzebilir, fakat çocuğun da üzülebileceğini göz önünde bulundurmalısınız ve düşük notlara sebebiyet verebilecek durumları tespit etmelisiniz\" dedi.

\'HEDİYEYİ KOŞULA BAĞLAMAYIN\'

Çocukların yaşına uygun hediyeler alınabileceğini dile getiren Doç. Dr. Kandemir, \"Hediyeyi bir koşula bağlamamalısınız. Çocukların başarılarını daima ödüllendirmenin ya da başarısızlıkları yüzünden daima cezalandırmanın uygun olmadığı bilinmelidir. Sonuç odaklı olmak yerine başarıya olan çabayı desteklemek yani süreç odaklı olmak, çocukların gelişimine daha fazla katkı sağlar. Çocuğunuza sevgi ve şefkat gösterip problemlerini çözmesine yardımcı olarak başarısızlığını telafi etme ve kendisini affettirme yolları gösterin. \'Sen yapamazsın, başarısızsın, bir şey beceremezsin\' gibi olumsuz ifadeler yerine \'Ben sana güveniyorum, sen istersen başarırsın\' şeklinde olumlu ifadeler kullanın\" diye konuştu.

Anne ve babaların çocuğa yaklaşım tarzının, çocukların başarısını önemli ölçüde etkilediğine dikkat çeken Doç. Dr. Kandemir, \"Aile içi ilişkilerin dengeli ve düzenli olması, çocuk için iyi bir model oluşturmaları, disiplin anlayışları, ilgi ve alakaları çocuğun başarısını olumlu etkiler. Ailelerin çocuklarını yetiştirirken takındıkları tutumlar kişiliğini, hayata bakış tarzını, başarısını etkiler. Yaz tatilinde çocuğunuzun iyi zaman geçirmesine ve eğlenceli aktiviteler yapmasına olanak sağlayınız. İnternet kullanımı ve sanal dünyada geçirilen zamanın tatil döneminde yüksek seviyelere çıkmaması için ailelerin alternatif aktiviteler bulmaları ve çocuğa önermeleri uygun olacaktır. Çocukların yaşıtlarıyla zaman geçirmesi ve birlikte aktiviteler planlamaları çok daha uygun olacaktır\" diye konuştu.



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