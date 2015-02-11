'Anne' Scarlett Johansson'dan ilk pozlar

2014 Eylül ayında kızı Rosie'yi dünyaya getiren çiçeği burnunda anne Scarlett Johansson, W Magazin'in mart sayısına kapak oldu. Scarlett doğumdan sonra nişanlısı Romain Dauriac’la gizlice evlenmişti. 30 yaşındaki aktris, "Saklayacak hiçbir şeyim yok" diyerek Türk fotoğrafçı Mert Alas'a poz verdi.

Röportaj sırasında "Herkes göğüslerimi gördü. Hemen şuracıkta bile sütyenimi değiştirebilirim" diye espri yapan aktris, 'Under the Skin' filminde 'tamamen çırılçıplak' göründüğünü söyledi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Scarlett Johansson söyleşisinden satırbaşları şöyle:

"Bebeğimi kucağıma verdiklerinde çok şaşırdım. Bir bebeğin neye benzediğine dair kafamda çok belli bir imaj vardı ama tabii ki 'benim bebeğim' o imaja çok farklı bir şekilde görünüyordu. Kesinlikle harika. Hayal ettiğimden daha fazlası..."

"Çocukken oyuncu seçmelerine katılırdım. Ben bu tür şeylerde, özellikle de kendimi pazarlamak konusunda çok beceriksizimdir. Seçmelerde bana oynattıkları bölümü asla başarıyla canlandıramazdım. Metroda eve dönerken ağladığımı, annemin de bana 'Boşver bunları. Başka bir meslek düşün' dediğini hatırlıyorum. Ben de ona, 'Hayır, hayallerimi benden alamazsın. Ben oyuncu olmak istiyorum' derdim. B numaralı treni beklerken, dua ederdim."