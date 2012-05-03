Alta Sanat Galerisi , her yıl gelenek haline getirdiği Yılbaşı ve Anneler Günü nedeni ile hazırladığı "neden sevdiklerinize hediyeniz sanat eseri olmasın?" anlayışı ışığında sanatçıları ile elele vererek kolaylıkla hediye edilebilecek fiyat anlayışı ile hazırladığı; Anneler Günü nedeni ile "Anne Sanatçılardan Annelere" adlı sergisinde, 9 anne sanatçının eserlerine yer veriyor.

Sanatçıların yapıtları, suluboya tekniği ve yağlıboya tekniği ile hazırlanmış tablolar yanında, sanat eseri olarak algılayabileceğimiz özel tasarımlı gümüş takı yapan Leyla Tekbulut'un eserlerine de yer verecek.

İşte resimlerini görebileceğiniz sanatçılar: Ceyda Çoksezen, Dilşan Balkancı, Emine Ermiş, Ferhan Atalay, Lale Acun, Leyla Tekbulut, Neşe Gümüşçüoğlu, Nilgün Kaleli ve Nilgün Tan.

1-12 Mayıs arasında gerçekleşecek olan sergi, her gün 12.00 - 18.00 arasında ziyeretçilere açık olacak. Ayrıca 10 Mayıs perşembe günü yaşam koçu Neslihan Özcan, saat 15.00'te başlayacak olan bir sohbet toplantısı gerçekleştirecek ve annelere özel konular ele alacak.