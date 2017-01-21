Anne-oğuldular, baba-kız oldular

Üç yıl önce 16 yaşındaki oğlunun cinsiyet değiştirme ameliyatıyla kadın olmasına destek veren anne Erica House, cinsiyet değiştirerek erkek olmaya karar verdi.

Hürriyet'in haberine göre, Michigan Eyaleti’nde yaşayan 6 çocuk annesi Erica House’un oğlu Corey dört yıl önce cinsiyet değiştirmek istediğini söyledi. Bunu kabul eden ailesi oğullarının cinsiyet değiştirme ameliyatı olması için onu hastaneye götürdü.

2 yıl boyunca psikiyatrik destek alan Corey başarılı bir ameliyat geçirerek kadın oldu.

Anne Erice House da 2015 yılında uzun zamandır cinsiyet değiştirerek erkek olmak istediğini açıkladı. Tedavi görmeye başlayan House ameliyatla erkek oldu.

Süreç boyunca eşinden ve çocuklarından destek aldığını söyleyen House, cinsiyet değiştirme sürecini tamamlamak için birkaç operasyon daha geçirecek.