Anne Klein Kadın Ödülü'nün sahibi Canan Arın oldu

Heinrich Böll Vakfı'nın her yıl kadın hakları alanında mücadele eden kadınlara verdiği Anne Klein Kadın Ödülü’nün bu yılki sahibi feminist, avukat Canan Arın oldu. Ödül 5 Mart Cuma günü düzenlenen törenle Arın’a verildi.

Türkiye’nin ilk bağımsız kadın sığınma evi Mor Çatı'nın kurucularından avukat Canan Arın, kadınların şiddetin olmadığı ve geleceklerini kendilerinin belirleyebileceği bir hayata sahip olmaları için verdiği mücadele nedeniyle 10. Anne Klein Kadın Ödülü’ne layık görüldü.

Online düzenlenen ödül töreninin açılış konuşmasını Heinrich Böll Vakfı Eş Başkanı Barbara Unmüßig yaptı. Pandemi koşullarının gerek iş hayatında gerekse ev içinde kadınların mevcut durumlarını daha da olumsuz etkilediğini belirten Unmüßig bugün dünyanın her köşesinde kadınların işlerini erkeklere oranla daha fazla kaybettiğini ve ev içi şiddete daha yoğun maruz kaldıklarını vurguladı.

Unmüßig, 1950-2011 yılları arasında yaşayan kadın hakları savunucusu, avukat Anne Klein adına verilen ödülün 2021 yılı sahibi olan Canan Arın’ın yaşamı boyunca bu alandaki çalışmalarını paylaştı. Türkiye’nin ilk kadın sığınma evi olan Mor Çatı’nın kurucuları arasında yer aldığını belirten Unmüßig, “Mor Çatı yıllardır şiddete maruz kalan kadın ve genç kızların ilk başvuru yeri oldu” dedi.

Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de kadınların ve LGBTI+'ların eşitsizlik ve baskıyla karşı karşıya olduğunu söyleyen Unmüßig, kâğıt üzerinde haklar eşit görünse de uygulamanın aynı şekilde olmadığına dikkat çekti. Türkiye'nin 2012 yılında İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayan ilk ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Unmüßig, sözleşmeden çekilme girişimlerini eleştirdi. "Türkiye’nin sözleşmeye taraf olması, Canan ve mücadele arkadaşlarının başarısıydı. Tıpkı şiddet konusunda medeni hukuk ve ceza hukukunda gerçekleştirilen reformlarda olduğu gibi" dedi.

"Senin gibi cesur, korkusuz kadınlar, pek çok şeyi riske atarken aynı zamanda birer rol model, cesaret ve ilham kaynağı oldu" diyen Unmüßig, ödülü Arın'a vermekten dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdi.