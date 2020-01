Anne- kız 'tüp mide' ameliyatıyla toplam 86 kilo verdi

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da aşırı kilolarından kurtulmak için tüp mide ameliyatı olan 65 yaşındaki Rezzan Aşabay 3 yılda 40, kızı 34 yaşındaki Yeşim Otsuz ise 1 yılda 46 kilo verdi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurullah Bülbüller tarafından gerçekleştirilen tüp mide ameliyatı öncesi 120 kilogram olan Rezzan Aşabay 3 yılda 80, 101 kilo olan kızı Yeşim Otsuz ise 1 yılda 55 kiloya düştü. 3 yıl önce annesi Rezzan Aşabay\'ın \'tüp mide\' ameliyatından sonra kendisinin de 1 yıl önce aynı ameliyatı olduğunu söyleyen turizmci Yeşim Otsuz, evlendikten sonra hızla kilo aldığını, kiloların üst üste bindiğini, bir süre sonra da artık kilolarına \'dur\' diyemez hale geldiğini belirtti.

YAŞITLARIM GİBİ OLMAK İSTİYORDUM

Tüp mide ameliyatı olmaya karar verdiğinde 101 kilo olduğunu söyleyen Yeşim Otsuz, \"Annemdeki inanılmaz değişimi görünce \'Artık ben de ameliyat olmalıyım\' dedim. Ben de yaşıtlarım gibi görünmek istiyordum. Kilolarım nedeniyle çok daha yaşlı görünüyordum. Bugün ameliyatımın üzerinden tam 1 yıl geçti. 101 kiloyla ameliyata girdim, şu an 55 kiloyum. Diyetisyenimle karar verdiğim kiloya ulaştım. En sağlıklı ve en iyi halimdeyim, çok mutluyum\" diye konuştu.

50 bedenden 36 bedene indiğini belirten Yeşim Otsuz, \"Annemse 56 bedenden 46 bedene indi. Bu sürede ikimizin verdiği kilo toplamı 86. 86 kilo uzun boylu bir erkek kilosu. Kilolar bizden gitti, şimdi kuşlar gibi hafifiz. Allah bu rahatlığı ve sağlığı herkese nasip etsin\" dedi.

BEYAZ KIYAFET VE TOPUKLU AYAKKABI ÖZLEMİNİ GİDERDİ

Kilo vermeden önceki yaşam koşullarıyla şu anki koşulları karşılaştırınca, bugün ne kadar mutlu olduğunu anlatan Yeşim Otsuz, kiloluyken hiç beyaz kıyafet giyemediğini, topuklu ayakkabı giyenlere özenerek baktığını söyledi. Otsuz, \"Yaşıtlarım gibi kot pantolon giyip üzerine bir tişört çekip sokağa çıkamıyordum. Hiçbir yerden alışveriş yapamıyordum. Alışveriş için tek bir yere bağlı kalıyorsunuz. Ama şimdi gönlüm nereden isterse alışveriş yapabiliyorum. Tüp mide ameliyatı olmadan önce sağlık sorunları yaşıyordum, bel fıtığım vardı, tamamen geçti. İnsülin direncim vardı, yok oldu. Tüm arkadaşlarım ameliyat sonrası sağlık sorunlarım olacağını düşünüyordu. Fakat ben bir yıldır grip bile olmadım\" diye konuştu.

19 YILDIR TURİZMCİ

Antalya\'da 19 yıldır turizm işinde çalıştığını, yıllardır yaşlı görünmenin sıkıntılarını yaşadığını söyleyen Yeşim Otsuz, \"Sürekli yaşımdan büyük göründüğüm için farklı departmanlarda yöneticilikler yaptım, ancak kilo verdikten sonra stajyer muamelesi görüyorum ve bu da benim çok hoşuma gidiyor. Hatta ne zaman üniversiteye başlayacağımı soranlar var, tabi ki bu da beni mutlu ediyor\" dedi.

HER YÖNTEMİ DENEDİ

Tüp mide ameliyatına karar verene kadar kilo vermek için birçok yöntem denediğini aktardan Yeşim Otsuz, şöyle konuştu:

\"Akupunktur, bitkisel ilaçlar denedim, tüm denemelerim sonunda şunu gördüm. Bunların hiçbiri çare değildi. Kilo veriyorsunuz fakat olmayı istediğiniz kiloda kalamıyorsunuz. Annemle tüp mide ameliyatını duyduğumuzda deneyelim istedik. Prof. Dr. Nurullah Bülbüller ile görüştük. Bu ameliyatı uzun yıllar yaptığını öğrendik. Annemin ameliyatından sonra onun tüm beslenmesini ve yapması gerekenleri takip ettim. Ben de tüp mide ameliyatı olduktan sonra, anneme uyguladığım beslenme kurallarını aynı şekilde kendime uyguladım. Bu ameliyat tek başına çözüm değil, kafa ve düşünce yapınızın tamamen değişmesi gerekiyor. Bu ameliyatın en büyük faydalarından biri de yediklerinizi kısıtlayabilmeniz. Ama sonrasında bunu devam ettirmek, istikrarlı olmak, sağlıklı beslenmeyi hayat biçimi olarak kabul etmek, spor yapmak, denge kurmak çok önemli. Vücudumuzda sarkma olup olmadığı merak ediliyor, bunların hiç birini yaşamadım, bunu çok su içmeye borçluyum.\"

AMELİYATTAN SONRA KURALLARA UYMAK ŞART

Annesinin 62 yaşında tüp mide ameliyatı olduğunu söyleyen Yeşim Otsuz, \"Doktorumuz annemin tüp mide ameliyatı için ileri bir yaşta olduğunu ve ameliyat sonrası kurallara sıkı bir şekilde uyması gerektiğini söylediğinde endişe duyduk. Fakat doktorumuzla daha sonraki görüşmelerimizde, \'Biz size güveniyoruz\' diyerek ameliyata karar verdiğimizi belirttik. Tüp mide ameliyatından önce annemin dizlerinde sıvı birikmesi vardı. Yıllardır çok zor yürüyordu. Çok ciddi tansiyon hastalığı vardı. Bu ameliyattan bir hafta sonra annem tansiyon ilaçlarını bıraktı. Astım hastalığı vardı, artık astım hastalığından kurtuldu\" diye konuştu.

HASTALIKLARINDAN KURTULDU

Maliyeden emekli olduktan sonra hızla kilo almaya başladığını söyleyen Rezzan Aşabay ise zamanın şartları gereği 43 yaşında emekli olduktan sonra hızla kilo almaya başladığını, kısa süre sonra da 80 kilodan 125 kiloya ulaştığını belirtti. Aşabay, \"Tüp mide ameliyatını ve nasıl yapıldığını hiç bilmiyordum. Fakat çok sayıdaki rahatsızlığımın da aşırı kilolarımdan kaynaklandığını biliyordum. Dizlerimdeki hastalık nedeniyle oturduğum yerden kalkamıyordum. Yürüyüş benim için ölüm demekti. Hayatım kısıtlıydı, neredeyse dört duvar arasında yaşıyordum. Doktorumla birlikte ameliyata karar verdik ve şu an 80 kiloyum. Şimdi çocuğumla birlikte her yere gidebiliyorum. Eşimle geziyorum. Hayat daha güzel\" dedi.

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Nurullah Bülbüller, obezitenin hem dünya toplumlarının hem de Türkiye\'nin ciddi bir sorunu olduğunu, obezite cerrahisinin ameliyat sonrasında hastaların beslenme kurallarına sadık kalmasıyla başarının daha da arttığını söyledi. Kilo kaybetmek için ilaç ve diyet yöntemleriyle çözüme ulaşamamış obezite hastalarına uygulanan yöntemlerden birinin de tüp mide ameliyatı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Bülbüller, ileri yaşlarda uygulanan tüp mide ameliyatlarında kişilerin ameliyat sonrasında gıda alımına çok sıkı disiplinle uymalarının başarıyı artıracağını kaydetti.

