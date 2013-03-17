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Yaşam

Anne-kız sokak ortasında öldürüldü

İstanbul Güngören'de anne-kızı sokak ortasında öldüren bir kişi intihar ederek hayatına son verdi

17 Mart 2013 21:23

 

İstanbul Güngören'de anne-kız sokak ortasında öldürüldü. Saldırgan olay yerinde intihar etti.

Olay Gençosman Mahallesi Atakan Sokak'ta saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Olay yerinde yaşamını yitiren kadınların aynı sokakta oturan Fatma Birgül Baykara (48) ve kızı Sunay Özcan (30) olduğu anlaşıldı.

Anne kıza silahlı saldırı düzenleyen kişi başına silahı dayayarak intihar etti. Ağır yaralanan zanlı ambulansla Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Adının İbrahim Atmacaoğlu (32) olduğu öğrenilen evli ve 2 çocuklu saldırgan hastanede yaşamını yitirdi.

Saldırganın olay yerine geldiği otomobil, bagajı ve kapıları açık bir halde sokağın başında bulundu. Polis otomobilde de inceleme yaptı.

Olayın şaşkınlığını yaşayan vatandaşlar, Fatma Birgül Baykara ile kızı Sunay Özcan'ın birlikte kaldıklarını, saldırıyı gerçekleştiren kişiyi tanımadıklarını söyledi. Polis saldırının detaylarını ortaya çıkarmak için soruşturmasını yürütüyor.

İddiya göre olay, saldırganın Sunay Özcan arasındaki yakınlığın Özcan tarafından sonlandırılması üzerine meydana geldi. Bunu kabullenemeyen Atmacaoğlu otomobiliyle geldiği sokakta, evlerinden çıkan Sunay ve annesine kurşun yağdırdı.

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