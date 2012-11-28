Japonya'daki bir firma tarafından anne karnındaki bebeğin üç boyutlu maketi üretilmeye başlandı.

milliyet.com.tr'de yer alan habere göre, yüksek çözünürlükle makineyle modeli çıkarılan bebeğin maketi, üç boyutlu çıktı verebilen makineler sayesinde üretilebildiği belirtildi.

Maket, şeffaf bir paket içinde verilecek.

Japon FASOTEC şirketinden Tomohito Kinoshita, "Kadınlar, dünyaya getirdikleri bebeklere bir kez hamile kalıyor. Bu duyguyu ve deneyimi unutmak istemeyen kadınlardan istekler alıyoruz." dedi.

"Melek'in hali" isimli ürün, isteyenlere 100 bin Japon Yeni (2 bin 118 lira) karşılığında verilecek.

Şirket, üç boyutlu model için en iyi dönemin ise hamileliğin son aylarına doğru olduğunu kaydetti.