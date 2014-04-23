Anne ile kızı battaniyeye sarılmış vaziyette ölü bulundu

Adana merkezdeki bir evde anne ile kızı battaniyeye sarılmış halde ölü bulundu. Polis cinayet şüphelisi olarak babayı arıyor. Adana'da, anne ile kızı, evlerinde tabancayla öldürülmüş olarak bulundu.

Merkez Yüreğir ilçesi, Kışla Mahallesi, DSİ TOKİ Konutları DG7A Blok'ta ikamet eden Nazan Ş. (45) ile kızı Ladin Ş'den (15) haber alamayan yakınları evin kapısını çaldı.

Herhangi bir yanıt alamayan yakınları durumu polise haber verdi. Eve giren polis ekipleri, anne ile kızı tabancayla öldürülmüş ve battaniyeye sarılmış vaziyette buldu.

Yapılan ilk incelemede Nazan Ş'nin 2-3 gün önce, Ladin Ş'nin ise kısa zaman önce öldürüldüğü belirlendi. Baba H.Ş'nin zanlı olduğu iddiasıyla polis tarafından arandığı öğrenildi.

Haberi duyarak eve gelen anne ve kızın yakınları, fenalık geçirdi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cesetler, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.