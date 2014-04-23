T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Anne ile kızı battaniyeye sarılmış vaziyette ölü bulundu

Adana'da bir anne ile kızı tabancayla öldürülmüş ve battaniyeye sarılmış vaziyette evde bulundu. Babanın şüpheli olarak arandığı bildirildi

23 Nisan 2014 10:09

Adana merkezdeki bir evde anne ile kızı battaniyeye sarılmış halde ölü bulundu. Polis cinayet şüphelisi olarak babayı arıyor. Adana'da, anne ile kızı, evlerinde tabancayla öldürülmüş olarak bulundu.

Merkez Yüreğir ilçesi, Kışla Mahallesi, DSİ TOKİ Konutları DG7A Blok'ta ikamet eden Nazan Ş. (45) ile kızı Ladin Ş'den (15) haber alamayan yakınları evin kapısını çaldı.

Herhangi bir yanıt alamayan yakınları durumu polise haber verdi. Eve giren polis ekipleri, anne ile kızı tabancayla öldürülmüş ve battaniyeye sarılmış vaziyette buldu.

Yapılan ilk incelemede Nazan Ş'nin 2-3 gün önce, Ladin Ş'nin ise kısa zaman önce öldürüldüğü belirlendi. Baba H.Ş'nin zanlı olduğu iddiasıyla polis tarafından arandığı öğrenildi.

Haberi duyarak eve gelen anne ve kızın yakınları, fenalık geçirdi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cesetler, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ETİKETLER

annekızıölüadanabattaniyecinayetvurulmuşsilahpolisotopsi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24