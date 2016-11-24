Anne Frank'ın şiiri açık artırmada rekor fiyata satıldı

Anne Frank'ın 1942 yılından kalma hatıra defterindeki bir şiir kaydı müzayedede açık artırmaya çıkarıldı. Tarihi eser değeri taşıyan esere önce 30 bin ilâ 50 bin euro arası değer biçildi. Hollanda'daki müzayede evi Bubb Kuyper'in açıklamasına göre bu rakam, daha sonra 140 bin euroya yükseldi.

Hollanda'da gerçekleştirilen müzayedeye yaklaşık 20 teklifçi şahsen katılırken, birkaç kişi de etkinliğe telefon ve internet aracılığıyla dahil oldu ve teklif verdi. Eser, yalnızca iki dakika içinde, minimum değerinin dört katından daha fazla bir miktar karşılığında satıldı.

Anne Frank şiiri 1942'de yazdı

Yahudi bir aile olan Frank ailesi, Hitler'in iktidarında Yahudiler üzerindeki baskının artması üzerine 1934 yılında Almanya'dan Hollanda'ya göçtü. 12 yaşında küçük bir kız olan Anne Frank, söz konusu şiiri 28 Mart 1942'de bir arkadaşının hatıra defterine yazdı. Bu, tam da Frank'ın ailesiyle birlikte Amsterdam'da Nazilerden gizlenmek zorunda kaldığı zamandan birkaç ay önce gerçekleşti. Aile, 1942 Temmuzu'ndan itibaren bir evde Nazilerden saklandı. Anne Frank, meşhur hatıra defterini burada yazdı. Aile, iki yıl sonra ihbar edildi ve Nazi kamplarına sürüldü. Anne Frank 1945 yılı baharında Bergen-Belsen toplama kampında tifüs geçirerek hayatını kaybetti.

Mektupları da açık artırmaya çıkarılmıştı

Bubb Kuyper'in eş yöneticisi Thijs Blankevoort'un açıklamasına göre, geride kalan 40 yıl içinde, Anne Frank tarafından yazılmış toplamda "dört ya da beş" belge açık artırmaya çıkarıldı. Bu belgelerin arasında Anne Frank'ın mektuplarının yanısıra, kardeşi Margot'un Amerikalı mektup arkadaşlarına yazdıkları mektuplar da vardı.

Siyah mürekkeple yazılmış olan şiir, "Sevgili Cri-Cri" şeklinde başlıyor. Anne Frank burada, en yakın arkadaşı Jacqueline'in ablası Christiane van Maarsen'e atıfta bulunuyor.

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afp/dpa/DW, BÜ/BÖ