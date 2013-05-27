Anne cezalarında, azardan sonra internet yasağı geliyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının araştırmasına göre, Annelerin çocuklarına verdiği cezalar arasında azarlama ilk sırada gelirken, internet ve cep telefonu yasağı sıkça başvurulan cezalandırma yöntemleri arasında yer aldı.

3 bin 828 anneyle görüşülerek yapılan araştırmada, annelere "Son bir yıl içinde çocuğunuza hangi cezaları verdiniz" sorusu yöneltildi. Annelerin yüzde 7,4'ü çocuklarını sık sık azarladığını ifade ederken, yüzde 4,2'si "interneti yasakladım", yüzde 3,4'ü ise "televizyon izlemesine izin vermedim" yanıtını verdi.

Annelerin hiç vermediği cezaların başında yüzde 90,4 ile "odaya kapatma" gelirken, bunu yüzde 83,1 ile "harçlığını kesme", yüzde 81,1 ile de "arkadaşları ile görüştürmeme" izledi. Annelerin bazen verdiği cezaların başında ise yüzde 50,7 ile "azarlamak" ilk sırada gelirken, bu oranı yüzde 33,2 ile "televizyon izlemesine izin vermeme", yüzde 28,7 ile de "tokat atma" takip etti.



Babalar da anneler gibi düşünüyor



Aynı soru babalara yöneltildiğinde, annelerde olduğu gibi babalarda da en az başvurulan cezalandırma yönteminin "odaya kapatma" olduğu görüldü. Çocuğunu odaya kapatarak cezalandırma yöntemini hiç tercih etmeyen babaların oranı yüzde 93,7 olurken, bunun ardından yüzde 86,8 ile "dövme", yüzde 86,6 ile "arkadaşları ile görüştürmeme" geldi. Babaların bazen başvurduğu cezaların başında ise yüzde 44,7 ile "azarlama" il sırada yer aldı.

Araştırmaya göre, babaların sıklıkla başvurduğu cezaların başında, annelerde olduğu gibi "azarlama" ve "interneti yasaklama" geldi.



Eğitim ihmali en önemli gerekçe



Araştırmada, 6-17 yaş arasında çocuğu olanlara, en çok hangi nedenle ceza verdikleri soruldu. Katılımcıların yüzde 39,6'sı hiç ceza vermediğini belirtirken, yüzde 38,6'sı da eğitim ihmal sebebiyle ceza verdiğini belirtti. Bu oranı yüzde 14,8 ile "yalan söyleme", yüzde 12,2 ile "büyüklerine saygısızlık yapma", yüzde 10,8 ile "görevlerini yerine getirmeme" sebepleri ile ceza verme izledi.

"Yemek yememe", "televizyonu fazla izleme", "küfür etme", "evde hayvan besleme", "şımarıklık", "eve geç gelme" gibi sebeplerden dolayı çocuğuna ceza veren ebevyn hiç çıkmadı.