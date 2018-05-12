"Anne, bak senin sevdiğin güllerden buldum, aynı Halep'teki evimizin oradakiler gibi kokuyor..."

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Anadolu Kültür, “Çocuklar için Suriye Kültürel Mirası: Kitaplar ve Oyunlar” projesi kapsamında, yönetmenliğini Sinem Sakaoğlu’nun yaptığı kısa animasyon film Hadia ile evlerinden/ülkelerinden koparılan ailelerin hikâyesi bağlamında Anneler Günü için de anlamlı bir film ve kitap hazırladı.

Chicago International Children’s Film Festival (Chicago Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali) kapsamında prömiyeri yapılan ve Liv Ullmann Barış Ödülü ile En İyi Kısa Animasyon İkinciliği ödülüne layık görülen filmdeki hikâye, yine Anadolu Kültür'ün insiyatifiyle Türkçe/Arapça bir çocuk kitabı olarak hazırlandı.

Hadia için Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Osman Kavala’nın yaptığı Anadolu Kültür'den yapılan açıklama şöyle:

"Tarık, 6 yaşında Halepli bir süper kahramandır. En azından eskiden öyleydi…Şimdi yeni evinde, gizli görevini yerine getirmek üzereyken süper güçlerini kaybetmiş gibi görünüyor. Acaba annesine sürpriz bir hediye hazırlarken Tarık’a kim eşlik edecek?

“Çocuklar için Suriye Kültürel Mirası: Kitaplar ve Oyunlar” projesi kapsamında, yönetmenliğini Sinem Sakaoğlu’nun yaptığı kısa animasyon film Hadia, 6 yaşındaki Tarık'ın eskiden yaşadığı şehir olan Halep’le bağlarını yeniden kurmasının, bir yandan da bugün yaşadığı yerde yeni bir arkadaş edinirken, içinde taşıdığı hediyeyi keşfetmesinin hikayesi.

Film prömiyerini uluslararası düzeyde en saygın çocuk ve animasyon film festivalleri arasında yer alan Chicago International Children’s Film Festival (Chicago Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali) kapsamında gerçekleştirdi ve Liv Ullmann Barış Ödülü ile En İyi Kısa Animasyon İkinciliği ödüllerine layık görüldü.

Ayrıca ReAnimania International Animation Film Festival of Yerevan (ReAnimania Erivan Uluslararası Animasyon Film Festivali) ve 9. Hangi İnsan Hakları? Film Festivali gibi festivallerde de yer aldı.

Filmin yakaladığı başarı ve izleyicilerde özellikle çocuklarda aldığı olumlu tepkiden güç alarak, hikâyeyi farklı mecralarda yaygınlaştırmak üzere yine Anadolu Kültür’ün inisiyatifiyle Tarık'ın bu heyecan verici macerası kitaplaştırıldı. Filmin grafiklerine ve hikâyesine sadık kalınarak, Arapça-Türkçe çift dilli bir çocuk kitabı tasarlandı.

Kitap basılı olarak sivil toplum kurumları ve toplum merkezleri ile paylaşılmaya hazır.

Kitabın sesli dijital versiyonuna sihirlihikayeler.net üzerinden ulaşmak ve indirilebilir pdf dosyasına erişmek mümkün.

Animasyon film ise, 4 farklı versiyonuyla, aynı websitesi üzerinden izlenebiliyor.