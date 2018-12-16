Anne- babalara özel bir anı

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç Dr. Gökalp Öner, anne ve babalara ultrason videoları hazırlayıp, sunduklarını belirterek, \"Bu bebeğin anne karnındaki hareketlerini gösteren özel videolar, aileler için özel bir anı oluyor\" dedi. Doç Dr. Öner, dört boyutlu ultrasonun anne ve babaların bebeğe bağlanma duygusunu da arttırdığını söyledi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner, annenin ruhsal durumunun bebekleri etkilediğini ifade etti. \"Bebekler annelerinin sevincine, üzüntüsüne, sakinliğine, kızgınlığına ortak oluyor\" diyen Öner, annenin neşeli, üzgün gibi halleri ile birlikte bebeklerin de anne karnında ağlayan, gülen, kızan yüz şekillerinin 4 boyutlu ultrasona yansıdığını söyledi. Bebeklerin anne karnındaki hareketlerinin artık teknolojiyle birlikte daha kolay takip edildiğini ve görüntülerin daha da netleştiğini ifade eden Öner, özellikle dört boyutlu ultrasonla birlikte bazı yeniliklerin ortaya çıktığını söyledi. Anne adaylarına artık bebeklerin anne karnındaki fotoğraflarının yanı sıra videolarını da hazırladıklarını dile getiren Öner, \"Teknoloji geliştikçe, bu alanda da yeni şeyler ortaya çıkıyor. Eskiden anne karnında bebeklerin mimiklerini gösteren fotoğrafları sadece aileler veriyorduk, şimdi 4 boyutlu ultrason sayesinde videolarını da veriyoruz. Gerçekten de bebeklerin anne karnında ilginç hareketleri, mimikleri, el işaretleri oluyor. Bizler de anne ve babalara bu anı ölümsüzleştirip, videolarını hazırlayıp veriyoruz. Bu videolar da aileler için güzel bir anı oluyor. Bu klipleri sosyal medyada paylaşanlar, yakınlarına gönderenler oluyor. Yani yoğun ilgi görüyor\" dedi.

\'12 HAFTADAN İTİBAREN DÖRT BOYUTLU ÇEKİM YAPILABİLİYOR\'

Anne karnında dört boyutlu ultrasonla video çekiminin farklı teknik ve ultrason cihazı gerektirdiğini dile getiren Öner, \"Dört boyutlu ultrason hem bebeğin sağlığını gösterirken, hem de ailelere gebeliğin nasıl gittiği hakkında bilgi veriyor. Özellikle ilk gebeliklerde anne ve baba adaylarını anneliğe ve babalığa hazırlıyoruz. Bunun yanında bebeğe bağlanma duygusunu da arttırıyor\" diye konuştu.

\'ANNE KARNINDA İLGİNÇ ANLAR ÖLÜMSÜZLEŞTİRİLİYOR\'

Dört boyutlu videolarla aileleri hem mutlu ettiklerini, hem de birbirinden ilginç anları ölümsüzleştirdiklerini dile getiren Doç Dr. Gökalp Öner, şöyle konuştu:

\"Daha önce de bildiğiniz gibi dört boyutlu ultrason resimleri konusunda ödül almıştık, şimdi bunu daha da ileri götürüp dört boyutlu anne karnı ultrason videoları çekiyoruz. Bebeğin hareketlerini görmek ultrasonda bebeğin sağlığı ile ilgili en önemli gösterge ve bunu dört boyutlu görmek de bir ayrıcalık oluşturuyor. Gebelik sürecinde ultrason takibi önemli bir yer tutuyor. Çünkü gebelik oluşum süreci ve bebeğin durumu, aylık ultrason kontrolleri ile takip ediliyor, bakılıyor. Ultrason farklı frekansta ses dalgalarını kullanarak çalıştığından, bu süreçte bebeğe ve anneye herhangi bir zararlı etkisi görülmemiştir. Kısacası ultrason takibi son yıllarda üç boyutlu ve dört boyutlu ultrasonun da hayatımıza girmesi ile farklı bir boyut katmıştır.\"

FOTOĞRAFLI