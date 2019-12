Anne adaylarına yaz önerileri

T24 - Ankara Üniversitesi (AÜ) Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Şatıroğlu, anne adaylarına, sıcak yaz günlerinde kalsiyum, protein, karbonhidrat ve yeterince yağ içeren Anadolu'ya özgü soğuk doğga çorbasından bol bol tüketmelerini önerdi.





Ankara Üniversitesi (AÜ) Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Şatıroğlu, rahat bir yaz geçirmek isteyen anne adaylarını, bunaltıcı sıcaklarda dikkat etmeleri gereken konular hakkında uyardı.



Beslenme ve giyimlerine özen gösteren anne adaylarının rahat ve keyifli bir yaz geçirebileceklerini ifade eden Şatıroğlu, ağır ve aşırı yağlı yemeklerden kaçınılması gerektiğini söyledi.



Hamileler için ''Akdeniz Mutfağı''nın uygun besinler içerdiğini bildiren Şatıroğlu, günlük öğün miktarının bölünmesinin, şişkinlik şikayetinin önüne geçeceğini anlattı. Hakan Şatıroğlu, şunları söyledi: ''Özellikle yaz döneminde 3 öğünde tüketilenler ikiye bölünmeli, yarısı ana öğünde, kalan yarısı da 2'şer saat arayla ara öğün olarak tüketilmeli. Örneğin bir porsiyondaki 4 köftenin 2'si bir öğünde, geri kalan 2'si ara öğünde yenmelidir. Kısacası aynı miktar yiyecek ana ve ara öğünlerle azar azar alınmalıdır. Bu, mide yanmasını, aşırı kilo alınmasını ve kan şekerinde büyük değişimleri engeller.''





''Doğga çorbası"



Yaz aylarında, her gruptan besinlerin dengeli bir biçimde tüketilmesinin gebelikte büyük önem taşıdığına işaret eden Şatıroğlu, ''Haşlanmış buğday, mısır, pirinç ve nohut gibi besinlerin ayrana karıştırılarak yapıldığı, kalsiyum, protein, karbonhidrat ve yeterince yağ içeren, soğuk doğga çorbası, gebeler için mükemmel bir yaz yemeğidir'' dedi.



Buzdolabında bekletilerek soğuk içilen bu çorbanın ana veya ara öğünde her zaman tüketilebileceğini kaydeden Şatıroğlu, haftada 3-4 öğün yağsız ton balığı, dana veya tavuk etiyle hazırlanan et yemekleri ile protein ihtiyacının karşılanabileceğini söyledi.



AÜ Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şatıroğlu, yazın sebze ve meyve tüketiminin artırılması, doğal sulu gıdaların tercih edilmesi, günlük su tüketiminin 2.5 litreden az olmaması önerisini de dile getirdi.



Gebelikte yaz aylarında kıyafet seçiminin de önem taşıdığını vurgulayan Şatıroğlu, şunları söyledi:

''Kolay yıkanan ve ter emen pamuklu kumaşlar sıcağı hissettirmez. Özellikle Şile ve Buldan bezinden yapılmış kıyafetler tercih edilmeli. Rahat, kolay değiştirilebilen ve yıkanan, ter emen pamuklu kumaşlar sıcağı hissettirmez. İç çamaşırlarının saf pamuklu olması da bedeni ve dokuları rahatlatır, hücrelerin nefes almasını sağlar.''



Anne adaylarına ''bol bol yüzün ve güneşten yararlanın'' tavsiyesinde de bulunan Şatıroğlu, ''Temizliği kanıtlanmış sahillerden denize ya da yeterli bakım yapılan havuzlara girilebilir. Deniz ya da havuz, hem bebek hem de anne adayı için gerçek bir terapidir'' ifadesini kullandı.



Şatıroğlu, hamilelere güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmaları için gölgede güneşlenmeleri ve yüksek faktörlü güneş kremi kullanmaları önerisinde de bulundu.