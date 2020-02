Anne adaylarına uygulamalı gebelik eğitimi

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta Numune Hastanesinde \'Hasta Eğitim Birimi\' tarafından anne adayları için gebelik dönemine yardımcı olabilmek için eğitim veriliyor. Doğum öncesi yapılması gerekenlerin yanı sıra, bebeğin banyosundan, bakımına her ayrıntı gösteriliyor.

Numune Hastanesi Hasta Eğitim Birimi personeli tarafından anne adaylarına gebelik dönemine yardımcı olacak bilgiler vermek, bu süreci sağlıklı geçirmelerini sağlamak, karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili bilgilendirmek ve onları sağlıklı bir doğuma hazırlamak için her ay düzenli olarak eğitim veriliyor. Anne adayları ayrıca eğitmen Nilay Yanalak yönetiminde doğumu kolaylaştırmaya yardımcı olması amacıyla yoga da öğreniyor. 3 oturumda gerçekleştirilen eğitimlerde oyuncak bebekler kullanılarak nasıl banyo yaptırılacağı, pilates, spor, emzirme, alt değiştirme ve temel bebek bakımları hakkında bilgiler aktarılıyor.

\'HER HAMİLELİK ÖZELDİR\'

Gebe Bilgilendirme Sınıfı hakkında bilgi veren eğitmen Seher Özbay, \"Gebe Bilgilendirme Sınıfı anne adaylarına gebelikte doğum ve doğum sonrasında neler yapması gerektiğini öğreten, ayrıca onlara sağlıklı huzurlu ve mutlu gebelik, doğum ve lohusalığı nasıl geçirileceğini öğreten bir sınıftır. Gebe bilgilendirme sınıfı 3 oturumda gerçekleştirilen bir eğitim programıdır. 3 günün sonunda katılımcılarımıza katılım belgesi ve çeşitli hediyelerimiz oluyor. Sivas\'taki gebelerimizi bekliyoruz. Eğitimlerimiz ücretsiz\" dedi.

Hasta eğitim hemşiresi Dilek Topal ise, \"Eğitimlerimiz kendi bünyesinde tecrübeli kişiler tarafından veriliyor. Kadın doğum uzmanı, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog olmak üzere eğitmenlerimiz var. Doğum salonunda, doğum evresinin nasıl gerçekleştiği gibi detaylı eğitimler verilmekte. Hiçbir konuda aklınızda soru işareti kalmıyor. İstediğiniz her şeyi sorabiliyorsunuz. Her türlü konuda annelerimize destek oluyoruz. Her hamilelik özeldir. Kendimizi, bünyemizi ne kadar iyi bilirsek, o kadar sağlıklı gebelik yaşayabiliriz ve sağlık bebekler büyütebiliriz\" diye konuştu.

\'HERKES BU EĞİTİME KATILMALI\'

Gebe Bilgilendirme Sınıfında eğitim gören Büşra Özkan, korkularını yenmek için eğitimlere katıldığını belirtti. Çok şey öğrendiğini söyleyen Özkan, \"Benim için bilinçlendirici bir eğitim oldu. 3 gün boyunca geldim ve çok şey öğrendim. Bana çok katkısı oldu. Herkes bu eğitime gelmeli. Herkese tavsiye ediyorum. İlk gebelikleri olanlar en azından bilgi edinirler. Ne, nasıl yapılır, gebelik öncesi ve sonrası hakkında bilgi edinirler\" dedi. Anne adayı Gülem Ersöz ise ilk gebeliği olduğu için eğitime katıldığını ifade ederek, \"Açıkçası gebelik hakkında çok fazla bir şey bilmiyoruz. Belki doğru belki yanlış kulaktan duyma bilgiler var. Eğitime katılarak doğruyu daha çok tespit edebiliyoruz. Yanlışları ayırt edebiliyoruz. Bebeğe nasıl davranılması gerektiğini öğreniyoruz. Gayet verimli bir eğitimdi. Herkese öneriyorum\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI