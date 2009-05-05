Anne 12, baba 80 yaşında!

Nevşehir’de bulunan yeni doğmuş erkek bebek cesedinin annesinin 12, babasının ise 80 yaşında olduğu belirlendi.



Dün bir ihbar üzerine İbrahimpaşa Mahallesi'ndeki Baraklı Hüseyin Efendi Sokağı'na giden polis, bir evin kapı eşiğinin hemen yanında üzeri battaniye ile örtülmüş bir erkek bebek cesedi buldu.



Olayı araştıran polis, bebeğin Avanos'lu 80 yaşındaki emekli işçi N.T.'nin 12 yaşındaki G.M.'ye tecavüz etmesi sonucunda doğduğunu belirledi. G.M.'nin ifadesi doğrultusunda gözlem altına alınan zanlı N.T., Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek ifadesi alındıktan sonra Cumhuriyet savcılığına sevk edildi



G.M.'nin doğum anında öldüğünü iddia ettiği erkek bebeğin otopsisinin yapıldığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

