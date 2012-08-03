Annan Suriye'nin nasıl kurtarabileceğine dair tavsiyelerde bulundu

Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği'nin Suriye temsilcisi Kofi Annan, bu görevinden ayrılacağını açıkladı.

Kararına gerekçe olarak Suriye'de çatışmaların tırmanmasını ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde birlik sağlanamamasını gösteren Annan, görevdan ayrılmasıyla ilgili bizzat bir yazı kaleme aldı.

"Görevden ayrılırken dünyanın Suriye'yi nasıl kurtarabileceğine dair tavsiyelerim" başlığını taşıyan yazıda Annan, öncelikle Suriye'deki mevcut çatışma ortamının bir resmini çekti.

"Halep kuşatma altında ve Suriye'de binlerce sivilin hayatını kaybetmesi ihtimali çok yüksek. Birleşmiş Milletler bu iç savaşa gidişi kınadı, ancak çatışmalar Suriyeliler için hiçbir umut vermeksizin sürüyor. Ayrıca Suriye'nin kimyasal ve biyolojik silahlarının güvenliği konusunda duyulan derin kaygılar da var. Uluslararası toplum olayların bu vahşi gidişatını etkileme çabalarında yetersiz kalmış görünüyor. Ama bu gidiş önlenemez değildir."

Yazısında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de Suriye gibi çıkmazda olduğunu dile getiren Annan, yalnızca askeri yöntemlerle Suriye'deki krize bir çözüm bulmanın imkânsız olduğunu savundu.

Altı maddelik ateşkes planının uluslararası destek görmediğini, bu nedenle Suriye hükümetinin yeniden şiddet kullanmaya başladığını belirten Kofi Annan Haziran'da Suriye için Uluslararası Eylem Grubu vasıtasıyla ateşkese enerjiyi canlandırmaya çalıştığını, ancak bunun da bir sonuç vermediğini ifade etti.

Krizin çözümü için Beşar Esad'ın koltuğunu bırakmasının şart olduğunu yazan Annan; Rusya, Çin ve İran'ın Suriye hükümetini tutumunu değiştirmeye ve siyasi bir geçiş sürecine ikna etmeye çalışmaları; ABD, İngiltere, Fransa, Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'ın ise kapsayıcı bir siyasi sürece girmesi için muhalefet üzerinde baskı kurması gerektiğini söyedi.

Annan, yazısını şu sözlerle bitirdi:

"Suriye hâlâ en büyük felaketten kurtarılabilir. Ancak bunun için cesaret, liderlik gerekli, özellikle de Başkan Obama ve Putin dahil olmak üzere Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden... Uluslararası toplumumuz dünyanın en yardıma muhtaçlarının savunmasına gidecek ve yardım etmek için gerekli fedakarlıkları yapacak mıdır? Bu sorunun yanıtını Suriye'de önümüzdeki haftalarda yaşananlar verecek."

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, 31 Ağustos'ta görevi sona erecek olan Annan'ın istifasını üzüntüyle kabul ettiğini söyledi.

BM Genel Sekreteri, Kofi Annan'ın yerine kimin atanacağı konusunda Arap Birliği'yle görüşmeler yapıldığını belirtti. (BBC Türkçe)