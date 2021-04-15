Anlaşma yapıldı; İran, Rusya'dan 60 milyon doz Sputnik V aşısı alacak

İran, Rusya ile 60 milyon doz Sputnik V Covid-19 aşısı almak için anlaşma yaptı. İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazem Jelali de anlaşmanın yapıldığını duyurarak, "Rusya ile 30 milyon kişiyi aşılamaya yetecek bir aşı anlaşması yapıldı" dedi.

İran’ın resmi haber ajansı, İran ile Rusya arasında bugün 60 milyon doz aşının temini konusunda resmi anlaşma yapıldığını duyururken; Sputnik V aşısının resmi sosyal medya hesapları da bu haberi alıntılayarak yayınladı.

Anlaşmanın detayları hakkında henüz kamuoyuna bilgi verilmezken, Sputnik V aşısının sevkiyatına ne zaman başlanacağı ve anlaşmanın maliyeti konusunda detayların da daha sonra kamuoyuna açıklanacağı öğrenildi.



