Anlaşmaya az kaldı

T24 - İddiaya göre, İsrail Mavi Marmara’da ölenler için özür dilemeyi ve tazminat vermeyi düşünüyor ancak öncelikle Türkiye’nin de operasyonun kötü niyetli yapılmadığını kabul etmesini isteyecek



İsrail’de yayınlanan Haaretz gazetesi, Mavi Marmara operasyonu sonrasında iki ülke arasındaki ilişkileri düzeltmek için yapılan görüşmelerde önmeli yol kaydedildiğini önü sürdü.

Gazeteye konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, Cenevre’deki görüşmelerde ilk aşamada anlaşmanın sağlandığını, şimdi iki ülke başbakanlarının konuyu değerlendirip görüşmelerin nasıl devam edeceği konusunda talimat vereceğini söyledi.



Aynı yetkiliye göre İsrail, Mavi Marmara gemisinde ölenlerin ailelerinden özür dilemeyi ve tazminat ödemeyi düşünüyor ancak karşılığında Türkiye’nin de İsrailli komandoların yaptığı operasyonun kötü niyetli olmadığını kabul etmesini istiyor.



İsrail ayrıca kendi askerlerinin kesinlikle dava edilmeyeceği yönünde güvence istiyor. Görüşmeleri İsrail’in Birleşmiş Milletler’deki Mavi Marmara komisyonu temsilcisi Joseph Ciechanover ve Türk Dışişleri Bakanlığı müsteşarı Feridun Sinirlioğlu yürütüyor.



Haaretz gazetesi anlaşmanın başbakanların önüne geldikten sonra onaylanıp onaylanmayacağının hala belirsiz olduğunu, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman’ı ikna etmekte zorlanabileceğini yazdı. Lieberman dün yaptığı açıklamalarda Türkiye’den özür dilemenin teröre teslim olmak anlamına geleceğini söyledi, “Asıl Türkiye bizden özür dilesin” dedi. İsrail Başbakan Yardımcısı Silvan Şalom da ülkesinin filo olayı nedeniyle Türkiye ’den özür dilemesinin düşünülemeyeceğini öne sürdü. Şalom, “Bir özür istenirse eğer bunun Ankara’dan gelmesi gerektiğini” de savundu.





‘Türkiye yargılama istiyor’





İsrail ’in istihbarat örgütü MOSSAD’a yakınlığıyla bilinen haber sitesi Debkafile ise, Türkiye ’nin Cenevre’de görüşmelerde koşullarını sertleştirirek İsrailli komandoların yargılanmasını ve Gazze ablukasının aşamalı olarak kaldırılmasını da talep ettiğini öne sürerken, “Sinirlioğlu, Pazar günü Ciechanover ’e İsrail ’in özür dilemesi ve tazminat önermesinin yeterli olmadığını söyledi.

Barışma olabilmesi için ablukayı kırmaya çalışan Türk gemisine inen İsrailli komandoların askeri mahkemenin önüne çıkartılması ve Gazze Şeridine uygulanan ablukanın kaldırılmasının da gerektiğini söyledi.





Büyükelçi: Özür yok, tazminat da...



İsrail’in etkin gazetelerinden Haaretz ’in “İsrail Türkiye ’den özür dileyecek ve tazminat ödeyecek” haberi, İsrail’in Ankara Büyükelçisi Gaby Levy tarafından yalanlandı. Levy “ Özür dileme yok, tazminat da yok. Bu haber asılsız. Bunu ben söylüyorum” dedi.





apon İmparatoru Akihito ’nun 77. doğum günü nedeniyle Japonya ’nın Ankara Büyükelçiliği’nde düzenlenen resepsiyona katılan Levy, www.gazeteport.com internet sitesine iki ülke arasındaki gergin ilişkileri değerlendirdi. Levy “ Haaretz gazetesinde yer alan bir haberde, İsrail ’in özür dileyip Mavi Marmara olayı nedeniyle Türkiye ’ye tazminat ödeyeceği haberi yer aldı” hatırlatması üzerine “ Hayır, bu haber doğru değil. Özür dileme de, tazminat da yok. Bunu ben söylüyorum” dedi.