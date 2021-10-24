Anket: Yaşlılar yeni arkadaş edinmek istiyor ancak nereden başlayacağını bilmiyor

İngiltere'de yapılan bir anket, yaşlıların dörtte birinin yeni arkadaşlar edinmek istediğini ancak bunu nasıl yapacağını bilmediğini gösterdi.

The Independent'ta yer alan habere göre, Churchill Retirement Living isimli şirket tarafından yapılan ankete 65 yaş üstü 1000 kişi katıldı. Ankete katılanların yüzde 30'u yaşlandıkça ayaküstü muhabbet etme yeteneklerini kaybettiklerini söyledi.

Ankete katılanların yaklaşık yarısı, sosyalleşmeye yeterince zaman ayırmadıklarını söylerken katılımcıların üçte biri yalnızlık yaşadıklarını belirtti.

Neden yeni arkadaş edinmek istedikleri sorusuna yanıt veren yüzde 16, arkadaşlarının çoğunun hayatını kaybettiği yanıtını verdi.

Katılımcıların yüzde 20'si yeni arkadaşların onlara evden çıkmak için bir neden sunacağını söyledi.

Churchill Retirement Living kurucusu Spencer J. McCarthy "65 yaş üstü bu kadar insanın yeterince sosyalleşemediğini görmek üzücü. Getirdiği boş vakitlerle emeklilik, yeni şeyler denemek ve yeni insanlar tanımak için bir olanak olabilir. Yaş bir engel olmamalı. Sosyal kulüplere katılmak, gönüllü aktiviteler yapmak, yeni hobiler edinmek çözüm olabilir" dedi.