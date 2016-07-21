Anket sonucu: Türkiye-AB müzakereleri bitsin



Türkiye'de 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimi sonrası Almanya'da Türkiye'nin AB üyeliği ile ilgili bir anket yapıldı. Focus dergisi için kamuoyu araştırma şirketi TNS Emnid'in yaptığı ankete göre, ankete katılanların yüzde 75'i AB'nin Türkiye ile üyelik müzakerelerini sonlandırması gerektiğini savundu.

Üyelik müzakerelerinin devamını isteyenlerin oranı ise yüzde 19. Ankete katılanların yüzde 6'sının ise bu konuda bir fikri yok.

Anket, salı ve çarşamba günleri 1003 kişi ile yapıldığı belirtildi. Anket, salı ve çarşamba günleri 1003 kişi ile yapıldığı belirtildi. Ankette "Türk hükümeti başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin ardından toplu gözaltılar ve görevden almalarla tepki veriyor. Ayrıca idam cezasının geri getirilmesi söz konusu. AB, bu nedenle Türkiye ile üyelik müzakerelerini durdurmalı mı?" sorusu yöneltildi.

Alman politikacılar endişeli

Alman politikacılar arasında Türkiye'de yaşananlara ilişkin endişe artıyor. Sosyal Demokrat Parti Genel Sekreteri Katarina Barley, AB ülkelerinden gelişmelere ilişkin net bir tavır alması çağrısında bulundu. Barley, "AB'ye üye ülkelerin tümü net bir pozisyon ve net ifadeler kullanmak zorunda" dedi. Barley, hukuk devleti ilkesi ve orantılı olma ilkelerinin korunması gerektiğini vurguladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de Türkiye'ye çağrıda bulunarak ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının bir an önce sona erdirilmesini istedi. Steinmeier IŞİD'le mücadelede yeni stratejilerin görüşüldüğü IŞİD'le mücadele koalisyonu savunma ve dışişleri bakanları toplantısı için bulunduğu