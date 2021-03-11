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Anket: Seçmenin yarısından fazlası, muhalefet partilerinin kendi arasında diyalog ve işbirliği içinde olmadığını düşünüyor

11 Mart 2021 12:06

Metropoll'un araştırmasına göre, seçmenin yüzde 55'i, muhalefet partilerinin kendi aralarında yeterli düzeyde diyalog ve işbirliği içinde olmadığını düşünüyor. 

Metropoll Araştırma, her ay düzenli olarak yaptığı "Türkiye'nin Nabzı" anketinin şubat ayı sonuçlarını açıkladı. Ankette, katılımcılara "Muhalefet partilerinin kendi aralarında yeterli düzeyde diyalog ve işbirliği içinde olduklarını düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltildi. 

Katılımcıların yüzde 35,8'i muhalefet partilerinin kendi arasında yeterince diyalog ve işbirliği içinde olduğunu düşürken, yüzde 54,7'si buna karşı çıktı. 

Seçmen, 2018'de oy verdiği parti bazında değerlendirildiğinde ise, CHP'li seçmenin yüzde 45'inin, İyi Parti seçmeninin yüzde 37'sinin, HDP seçmeninin yüzde 56'sının "Hayır" dediği görüldü. 

Metropoll Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar da yaptığı değerlendirmede, "Siyasette başarılı olmanın en önemli şartlarından biri şüphesiz başarılı iletişim ve işbirliğidir" dedi. 
 

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